تیم محبان رقیه قهرمان رقابتهای والیبال بانوان شهرستان جاجرم شد

مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابت‌های چهار جانبه والیبال بانوان شهرستان جاجرم با شرکت تیم‌های محبان رقیه، اداره ورزش و جوانان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و پایگاه ام ابیها برگزار شد.

وی افزود: در روز پایانی این رقابت‌ها تیم محبان رقیه با نتیجه 3 بر 2 از سد تیم اداره ورزش و جوانان این شهرستان گذشت و به مقام قهرمانی دست یافت.

بابایی اظهار داشت: بر این اساس تیم اداره ورزش و جوانان به مقام نایب قهرمانی دست یافت و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در دیگر رقابت والیبال بانوان این شهرستان که به میزبانی بخش سنخواست برگزار شد هفت تیم از بانوان بخش‌ها و روستاهای مختلف شهرستان جاجرم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این دیدارها نیز تیم دهیاری جربت و اندقان به صورت مشترک به مقام قهرمانی دست یافتند و تیم‌های سنخواست الف و ج به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.