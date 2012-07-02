196 هکتار از اراضی تصرف شده ساوجبلاغ به بیت المال بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ گفت: این اراضی معادل 85 درصد از 233 هکتار اراضی ملی تصرف شده این شهرستان است.



خاقانی افزود: تلاش برای آزادسازی 36 هکتار اراضی تصرف شده باقیمانده ادامه دارد.



وی گفت: شرایط آب و هوایی مناسب و افزایش ارزش افزوده اراضی ساوجبلاغ در سالهای گذشته مهمترین عوامل تصرف اراضی ملی این شهرستان از سوی سوجویان است.



کلاس آموزش حقوق روستا برگزار شد



به منظور آموزش حقوق روستا به دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها، اولین کلاس آموزشی در این خصوص در فرمانداری طالقان برگزار شد.



در این کلاس آموزشی که با حضور موسوی رییس حوزه قضایی طالقان، بهادری مدیر کل امور روستایی استانداری البرز، فرامرزی معاون برنامه ریزی فرمانداری و صادقیان معاون عمرانی فرمانداری طالقان برگزار شد، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها با قوانین و حقوق روستائیان و دولت در روستا آشنا شدند.



بخشدار آسارا در بزرگداشت هفته پاسدار از پاسداران بخش آسارا تقدیر کرد



محسن محمدی با تأکید بر گسترش فرهنگ ناب شیعی در سطح جامعه و تلاش سپاه در این راستا تصریح کرد: سپاه پاسداران از همه جهات حامی و مدافع منافع نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و ضرورت بزرگداشت مقام پاسدار و ارج نهادن به این منصب خطیر و حساس در جمهوری اسلامی از چند منظر برای کشور و جامعه اسلامی ما، نهاد انقلابی سپاه و حتی برای خود پاسداران، به عنوان یک حرکت ارزشمند ، مهم و ضروری است.



در این مراسم فرمانده سازمان بسیج کارمندی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، جانشین فرمانده سازمان بسیج کارمندی سپاه امام حسن مجتبی (ع)، فرمانده سپاه امام حسین (ع)، مسئول طرح و برنامه سپاه امام حسین (ع)، مسئول حفا سپاه امام حسین (ع) و... برگزار شد.

در پایان این مراسم ضمن تجلیل از پاسداران لوح تقدیر و هدایایی نیز به رسم یاد اهدا شد.



بازدید مسئولان ادارات بخش آسارا از خانواده معظم شهدای روستای تکیه



به منظور تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهدای روستای تکیه سپهسالار، معاون اداری مالی بنیاد شهید منطقه 2 کرج، مسئولان ادارات بخش، فرمانده حوزه 2 بسیج بخش آسارا ، امور ایثارگران بخش ، بخشدار آسارا را همراهی کردند.



بخشداری آسارا در این دوره از منازل شهیدان صفت اله، صادق، یونس، مظاهر و علیجان خدری در روستای تکیه سپهسالار بازدید به عمل آوردند.



در این مراسم با اهداء لوح سپاس و هدایائی یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و در ادامه به منظور تجدید میثاق با آرمانهای شهداء با حضور در گلزار شهدا، ادای احترام و ذکر فاتحه کردند.



دیدار خانواده های شهدا در بخش هر دو هفته یکبار انجام می شود.



آزادراه همت تا پایان دولت دهم به پایان می رسد

حسن احمدی معاون ساخت و توسعه آزادراه ها در جلسه بررسی مشکلات اتوبان همت که در دفتر استاندار البرز برگزار شد ،گفت: دولت تصمیمات خود را گرفته تا آزادراه همت را به اتمام برساند.



وی افزود: ادامه بزرگراه همت که در استان البرز که به بهره برداری خواهد رسید به دلیل شرایط خاص کوهپایه ای و اقلیمی و وجود فضای سبز مناسب یکی از زیباترین بزرگراه ها خواهد شد.



وی در ادامه گفت: کشورهای توسعه یافته بزرگراه های خود را 30 تا 40 درصد افزایش می دهند تا در مصرف انرژی و هزینه های خود کاهش دهند.