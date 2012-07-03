به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های بین الملل فیبرنوری با توسعه روز افزون خود نقشی کلیدی در ایجاد ارتباطات و انتقال دیتا و اطلاعات در جهان ایفا می کنند که اگر بخواهیم طول کابل فیبرنوری کشیده شده در زیر دریاها را حساب کنیم، می‌توان گفت که بیش از 5 میلیون کیلومتر کابل در زیر دریاهای جهان کشیده شده است که با این مقدار فیبر می توان 125 بار کره زمین را دور زد.

مجموع طول بین نقاط اتصال درسیستم های فیبرنوری زیردریایی جهان در حال حاضر در حدود 930 هزار کیلومتر برآورد شده است که بیش از 500 هزار کیلومتر فاصله بین این نقاط اتصال پس از سال 2001 دارای خطوط فیبر شده‌اند.

براساس بررسی های انجام شده، سیستم کابلی SEA–ME–We-3 با طول 39 هزار کیلومتر، بلندترین سیستم کابلی راه‌اندازی شده در سطح جهان است. طول این سیستم کابلی که از سال 1999 زیر بار رفته است، بیش از دو برابر سیستم پیشین یعنی SEA–ME–We-2 است و SEA–ME–We-4 نیز در حدود 20 هزار کیلومتر درازا دارد.

جدول طولانی‌ترین سیستم‌های کابلی جهان

به گزارش مهر، جدول زیر نام و درازای طولانی ترین سیستمهای زیردریایی جهان را نشان می دهد.

سیستم کابلی طول (هزار کیلومتر) سال بهره برداری SEA–ME–We-3 39 1999 China–US–Calde 30.476 2000 SAm–1 25 2001 TGN–Pacific 22.8 2002 TPC–S 22.56 1995

به گزارش مهر، با حمایت شرکت ارتباطات زیرساخت، شبکه زیردریایی پیشگامان-عمان- ایران (POI) به عنوان اولین شبکه کابل زیردریایی با مالکیت ایرانی بیستم تیرماه امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد که این پروژه با طول 400 کیلومتر بندر چابهار را به باراکای عمان متصل خواهد کرد.

فرصتهای تامین پهنای باند کشور و انتقال پهنای باند بین الملل از کشور، یکی از محورهای اصلی مورد بحث در دومین سمینار تخصصی "انتقال پهنای باند بین الملل" موسوم به IP Transit 2012 است که همزمان با این پروژه و در 20 تیرماه امسال در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار خواهد شد.