دهیاران زیباسازی روستاها را بیشتر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر دوشنبه دردیدار با اعضای شورای اسلامی و دهیارروستای قلعه سر چهاردانگه ساری اظهار داشت: وضعیت روستاها به خوبی در حال ساماندهی است زیرا نهاد دهیاری به عنوان متولی در روستاها فعالیتهای گسترده ای را با مدیریت دهیاران در امر عمران وآبادی روستاها انجام می دهند.

وی اضافه کرد: نگاه عادلانه به روستاها سبب محرومیت زدایی و ارتقای وضعیت عمران وآبادی روستاها شده است.

حسینی نژاد تصریح کرد: دهیاران باید زیباسازی روستاها را در اولویت برنامه های کاری و عمرانی خود قرار دهند تا از مهاجرت به شهرها جلوگیری شده و وضعیت زندگی در روستا بهبود یابد.

این مسئول با تاکید بر مدیریت مناسب دهیاران برای ایجاد منابع درآمدی و بکارگیری آن و تشکیل فعالیت گسترده تعاونی ها دهیاران را سبب پیشرفت و رشد روستاها دانست.

فرماندار ساری بیان داشت: باید تعاونی دهیاریها با کسب درآمد در راستای خود کفایی حرکت کرده و شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را با جدیت به ثمر رسانند.

وی با اشاره به ساخت و سازها و خطرات ناشی از وقوع زلزله گفت: باید بحث نظارت و مقا وم سازی بناها با جدیت دنبال شود و این آگاهی را به وجود آوریم که افراد به جای احداث زیر بنای بیشتر و یا توجه به زیبایی ساختمان بر مقاوم سازی و استحکام آن تاکید کنند.