راه اندازی پایگاه قهرمانی ژیمناستیک در اسلامشهر

مجتبی جانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرفیت بالا بودن علاقه و استعداد نونهالان و نوجوانان اسلامشهر، درصدد هستیم همچون رشته هایی مانند والیبال و بسکتبال، در صورت موافقت هیئت ژیمناستیک استان تهران یکی از سالنهای ورزشی شهرستان را به رشته ژیمناستیک اختصاص داده و پایگاه قهرمانی راه اندازی کنیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر از برگزاری یادواره مرحوم برزنونی خبر داد و گفت: برای گرامیداشت یاد وخاطره مرحوم بهروز زنونی از قهرمانان رشته ژیمناستیک و پارکور مسابقات کشتی فرنگی جوانان و تکواندو برگزار شد.

مجتبی جانعلی افزود: مسابقات کشتی فرنگی جوانان با شرکت شش تیم و با حضور 55 نفر شرکت کننده از شهرستان های اسلامشهر، بوستان، شهرری، گلستان و رباط کریم در سالن خانه کشتی برگزار شد که در پایان تیم های اسلامشهر، شهریار و بوستان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند.

جانعلی در ادامه اظهار داشت: مسابقات تکواندو یادواره مرحوم بهروز بزرنونی با حضور 120 نفر شرکت کننده در سالن آپرین و در دو رده سنی خردسالان و نونهالان در رده های کمربندی سبز آبی، قرمز مشکی با قضاوت خوب داوران برگزار شد.

جانعلی در پایان از برگزاری کلاس مربیگری تنیس روی میز خبر داد وگفت: در جهت بالابردن سطح حرفه ای مربیان تنیس روی میز، با حضور مدرس رسمی فدراسیون تنیس روی میز، آقای واقفی کلاس مربیگری درجه 3 در خانه پینگ پنگ اسلامشهر برگزار شد که در این کلاس ها 18 هنرجو در دوره های تئوری و عملی آموزش دیدند.