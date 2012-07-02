بروز گرد و خاک در شرق کشور طی 3 روز آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز برای مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، برخی نواحی شمال شرق رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، این شرایط در مناطق فوق در روز سه شنبه و چهارشنبه به جز شمال شرق تداوام می یابد اما از میزان آن بطور قابل ملاحظه ای کاسته می شود.

امیدوار اظهار داشت: بروز غبار رقیق در مناطق غرب و شمال غرب کشور عصر امروز دور از انتظار نیست و در سه روز آینده برای شرق کشور نیز وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در دو روز آینده نیمه شرقی دریای عمان و روز چهارشنبه دریای عمان و خلیج فارس مواج خواهد بود.