3570 واقعه ازدواج در خراسان شمالی ثبت شد

جعفر گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه هزار و 570 واقعه ازدواج در سه ماهه نخست سال جاری در خراسان شمالی ثبت شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: میزان ثبت واقعه ازدواج در خراسان شمالی طی سه ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهشی نسبی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در فصل بهار سال 90 در مجموع در خراسان شمالی 3 هزار و 983 واقعه ازدواج ثبت شده بود، در حالی که این میزان در سال جاری با کاهشی 413 موردی روبرو بوده است.

گلزاری ادامه داد: بر این اساس در سه ماهه نخست سال جاری ازدواج در خراسان شمالی 10 درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی تعداد طلاق‌های ثبت شده در استان را نیز در طی مدت یاد شده 388 مورد ذکر کرد و افزود: خوشبختانه آمار طلاق استان در سه ماهه نخست سال جاری به نسبت سال گذشته کاهش داشته است.

این مسئول با بیان اینکه در فصل بهار سال گذشته در مجموع 426 واقعه طلاق در استان ثبت شد، تصریح کرد: بر اساس آمار در طی مدت یاد شده میزان طلاق در خراسان شمالی 8.9 درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی در مورد میزان ولادت در خراسان شمالی در طی این مدت نیز اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری 4 هزار و 360 مورد واقعه ولادت در نهادهای ثبت احوال استان ثبت شده است.

به گفته گلزاری دو هزار و 251 نفر از این متولدین پسر و دو هزار و 109 نفر نیز دختر هستند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی در مورد فراوانی نام‌ها در بین تازه متولدین خراسان شمالی نیز اظهار داشت: در این مدت بیشترین فراوانی نام‌ها در بین متولدین پسر به ترتیب امیرعلی، محمد و ابوالفضل بوده است.

گلزاری اضافه کرد: بیشترین فراوانی نام‌ها در بین متولدین دختر خراسان شمالی نیز به ترتیب فاطمه، زهرا و نازنین زهرا بوده است.