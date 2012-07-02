ارتقای سطح اعتقادی جوانان هدف کانون جوانان پیرو ولایت

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت ها و طرح های فرهنگی کمیته امداد برای اوقات فراغت دانش آموزان تحت حمایت این نهاد گفت: کمیته امداد تلاش دارد تا برنامه ها و طرح های متنوعی را برای دانش آموزان تحت حمایت خود اجرا کند.

وی گفت: به منظور هرچه غنی تر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و تحت پوشش قرار دادن تعداد زیادی از دانش آموزان، تعداد 500 نفر از دانش آموزان نیز به کانون های آموزشی دستگاه های دیگر معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: در این راستا با هماهنگی سایر ادارات امکان استفاده دانش آموزان تحت حمایت امداد استان از کلاس های مورد علاقه آنان که در کانون های امداد برگزار نمی شود فراهم شده است.

مصطفایی درخصوص فعالیت ترم تابستان کانون جوانان پیرو ولایت گفت: دراین راستا 650 نفر از دانش آموزان تحت حمایت با ویژه برنامه های تابستانی ترم خود را به پایان می رسانند.

وی تصریح کرد: کانون های جوانان پیرو ولایت یکی دیگر از برنامه های بسیار ارزشمند تربیتی است که در قالب آن دانش آموزان در این کانون ها سازماندهی می شوند.

مصطفایی یادآور شد: در این کانون ها جوانان و نوجوانان با بهره گیری از برگه های معرفت علوی و اساتید مجرب توانسته اند در ارتقاء سطح اعتقادی خود به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا کنند.

وی از مهمترین اهداف کانون ها برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت و آشنایی جوانان یا نوجوانان با منابع و مفاهیم قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت، حول محور ولایت عنوان کرد و گفت: کانون های کمیته امداد مکانی امن، با طراوت و سرشار از معنویت و پویایی است.