16 واحد مسکونی آلوده در قائم شهر تخریب شد

علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افرادی که در این منطقه ساکن بودند در خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، سرقت، شرارت، مزاحمت ، درگیری و زورگیری فعالیت داشتند، اظهار داشت: با وجود این افراد ، زندگی افراد عادی این منطقه دچار دشواری های فراوانی شده بود.

وی بیان داشت: خانواده های ساکن منطقه با مراجعه مکرر به فرمانداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی خواستار انتقال و برخورد قانونی با آنها شدند.

وی سمنا دشت را یکی از مناطق آلوده شهرستان عنوان کرد و افزود: به دلیل سهل انگاری مدیران در گذشته، افرادی با خرید اراضی کشاورزی اقدام به ساخت و ساز و احداث بنا کردند.

به گفته فرماندار قائم شهر، این افراد ساکن این منطقه نبودند و از این مکان برای کارهای خلاف قانون و ضد انسانی استفاده می کردند.

وی اظهار داشت: بعد از تلاشهای انجام شده برای پاکسازی منطقه و دفاع از حقوق شهروندی خانواده های عادی سمنا دشت با همکاری مسئولان شهری، شهرداری قائم شهر با بررسی پرونده در کمیسیون ماده 100، از 22 واحد مسکونی این منطقه ،16 واحد غیر مجاز و با هماهنگی شورای تامین، شهرداری، اداره آب، برق، گاز شهرستان تخریب شدند.

پیرفلک از اقدامات انجام شده برای تغییر سیمای این منطقه را احداث مسکن مهر 80 واحدی، ساماندهی تپه تاریخی گردکوه، ایجاد چمن مصنوعی و مجتمع فرهنگی، ورزشی ، استقرار مرکز دی آی سی دانست.