به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، از آسیا تیم‌های ایران، ژاپن، استرالیا، کویت و تایلند به مرحله ‌نهایی صعود کردند. در قاره آسیا چهار تیم برتر جواز حضور در مسابقات جام جهانی را داشتند اما به علت اینکه تایلند میزبان این دوره از رقابت‌های جام جهانی است و توانسته به جمع چهار تیم برتر راه یابد سهمیه قاره کهن پنج تیم شد. به این ترتیب تیم پنجم یعنی کویت براساس بالاترین امتیاز راهی جام جهانی شد.

از قاره آفریقا سه تیم مصر، لیبی و مراکش، از آمریکای جنوبی تیم‌های آرژانتین، برزیل، کلمبیا و پاراگوئه، از قاره اقیانوسیه جزایر سلیمان، از اروپا جمهوری چک، ایتالیا، پرتغال، روسیه، صربستان، اسپانیا و اوکراین صعود کردند. رقابت‌های مقدماتی منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب از امروز تا هجدهم تیرماه 91 در گواتمالا برگزار می‌شود.

هفتمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال از تاریخ 11 تا 28 آبان‌‌ماه 1391 در تایلند با حضور 24 تیم برگزار خواهد شد. این برای اولین بار است که مسابقات با حضور 24 تیم برگزار می‌شود. در پنج دوره اول 16 تیم حضور داشتند و در دوره گذشته 20 تیم در این مسابقات بودند.