به گزارش سرويس سياسي مهر ، محمد نبي حبيبي در پايان نشست دبيران اين حزب با اشاره به تحولات اخير لبنان، تصريح كرد: مانور عظيم حزب ‌الله و ملت لبنان در بيروت نشان از يكپارچگي احزاب و ملت لبنان در برابر تجاوزات آمريكا و اسراييل دارد. توطئه‌هاي آمريكا و اسراييل در نهايت باعث اتحاد ملت لبنان در برابر رژيم صهيونيستي خواهد شد.

وي افزود: مداخله زورگويانه آمريكا در امور ساير كشورها، مردم اين كشورها را بيشتر از گذشته عليه آمريكا مي‌شوراند.

حبيبي تصريح كرد: تظاهرات عليه رييس دولت آمريكا، در سفر به اروپا و تظاهرات ملت‌هاي جهان در ساير قاره‌ها حكايت از انزجار عمومي جهاني دارد كه به دخالت‌هاي آمريكا در امور داخلي كشورهاي ديگر اعتراض مي‌كنند. تظاهرات ملت بزرگ لبنان، نمونه‌اي از اين تنفر و اعتراض جهاني ملت‌ها عليه زورگويي‌هاي آمريكاست.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي، ضمن حمايت از خواست‌هاي بحق ملت برادر لبنان و محكوم كردن توطئه‌هاي آمريكا و استبكار جهاني عليه لبنان، سوريه و ملت فلسطين، از سازمان ملل متحد و شخص كوفي عنان، خواست كه مداخله آمريكا در امور ساير كشورها را كه بر خلاف منشور سازمان ملل متحد و حق حاكميت كشورهاست، محكوم و موضوع را در آن سازمان مطرح كند تا از پيدايش هيتلريسم جديد و جنگ جهاني ويرانگر جلوگيري شود.

حبيبي از ملت لبنان و همه گروههاي سياسي آن كشور نيز خواست مراقب مزدوران اجير شده آمريكا و رژيم اشغالگر قدس در راه‌اندازي توطئه‌ها و اغتشاش در لبنان و زمينه‌سازي براي تجاوزات جديد صهيونيست‌ها كه تكرار فاجعه عراق است، باشند.

حبيبي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد آخرين تحولات مربوط به معرفي كانديداي اصولگرايان، اظهار داشت: فعلا در معرفي نامزد اصولگرايان بنا بر تعجيل نيست. شخصيت‌هاي برجسته‌اي كه اكنون مطرح هستند و يا مطرح خواهند شد به سراسر كشور سفر مي‌كنند و مواضع خود را در مورد اداره بهينه كشور در دولت آينده و ديدگاه‌هاي خود را براي حل مشكلات مطرح مي‌كنند، ا‌نشاء‌الله يك نفر از ميان اين شخصيت‌ها كه مقبوليت عامه پيدا مي‌كند مورد حمايت نهايي اصولگرايان قرار خواهند گرفت.

وي با اشاره به تلاش‌هاي شوراي هماهنگي اعلام كرد: جبهه اصولگرايان در حال طراحي تئوري دولت آينده، رصد كردن مشكلات مردم و پيدا كردن راه حلهاي آن است. يكي از وظايف جبهه‌، كشف مقبوليت مردمي نامزدها و انجام نظرسنجي‌هاي عملي است، هنگاميكه نتايج اين نظرسنجي‌ها به جمع‌بندي نهايي برسد با اعلام آن، نامزد اصولگرايان هم معرفي خواهد شد.

حبيبي همچنين در پاسخ به اين سوال كه نامزد اصولگرايان چه موقع معرفي خواهد شد، گفت: اكنون زمان مشخصي براي آن نمي‌توان پيش‌بيني كرد.

وي تاكيد كرد: موضع حزب موتلفه‌ اسلامي، تقويت شوراي هماهنگي به عنوان يك جريان اصيل و مردمي در سطح كشور است. شوراي هماهنگي دربرگيرنده سازمان‌هاي اصولگرايان در سراسر كشور و نقطه وصل افراد و گروههايي است كه چهار اصل اسلام، نظام اسلامي، خط و سيره‌ حضرت امام (ره) و ولايت فقيه را قبول دارند.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي درباره سرنوشت بودجه سال آينده، گفت: در حزب موتلفه اسلامي يك تيم قوي را مامور رسيدگي به بودجه سال آينده كرديم. محصول كار فكري آن تيم اين بود كه متاسفانه به بودجه آينده، اشكالات زيادي از باب عدم رعايت اصول اقتصادي قانون اساسي، قوانين و مقررات مالي و محاسباتي وارد است كه در مصاحبه‌هاي قبلي به آنها اشاره كردم.

وي در ادامه افزود: ما جداخواهان شفاف‌شدن محورهاي اصلي درآمد و هزينه بودجه از جمله وضعيت انفال به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمدي در بودجه سنواتي هستيم.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي اضافه كرد: سرفصل انفال در بودجه ساليانه، يك سرفصل گمشده است، حال آنكه خداوند ثروت‌هاي زيادي را به صورت نقد براي از بين بردن فقر در جامعه ما به وديعت نهاده است. متاسفانه در مديريت منابع درآمدي ضعيف عمل شده است.

حبيبي تاكيد كرد: ما نمي‌توانيم اين رويكرد اشتباه را بپذيريم كه دولت هر سال شمار زيادي از افراد كم درآمد جامعه را تحويل كميته امداد بدهد و از آن طرف قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي دولتي را تحت عنوان اندوخته قانوني و اندوخته سرمايه‌اي رفيع ‌تر گرداند، اين مشكل را مي‌توان با رويكرد عقلي و منطق اقتصادي حل كرد.

وي تصريح كرد: ما از شوراي نگهبان انتظار داريم بر رعايت اصول 44 و 45 و 53 قانون اساسي در بودجه سال آينده تاكيد بيشتري نمايد.