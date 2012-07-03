جزئیات افزایش 15درصدی شهریه دانشگاهها/ اعمال افزایش از مهرماه

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات افزایش شهریه برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها به ویژه در دانشگاههای شهریه پرداز از افزایش شهریه در مقطع کارشناسی ارشد نوبت شبانه دانشگاههای دولتی خبر داد و گفت: به طور کلی برای دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی و پیام نور همچنین نوبت شبانه دانشگاههای دولتی که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند به یک توافق کلی رسیده ایم اما در خصوص شبانه های مقطع ارشد می توان اینطور اعلام کرد که 15 درصد افزایش در شهریه ها اعمال شده است.

وی همچنین درباره جزئیات افزایش شهریه در موسسات غیردولتی غیرانتفاعی اعلام کرد که این افزایش بر اساس رتبه بندی این موسسات صورت گرفته و با تصویب هیأت امنای موسسات، افزایش شهریه صورت می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت علوم در توضیح بیشتر ارتباط رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی و افزایش شهریه اظهار داشت: بسیاری از این موسسات که به گروههای الف، ب،‌ج و دال تقسیم بندی می شوند بر اساس امکانات، فضای کاربردی همچنین رشته هایی که تاکنون راه اندازی و دانشجویانی که جذب کرده اند مورد بررسی قرار می گیرند و نمی توان بدون هیچ زیرساختی برای این موسسات افزایش شهریه ای در نظر گرفت.

به گفته وی، مدتی که از فعالیت این موسسات گذشت و با رتبه ای که میان سایر موسسات به دست می آورند، افزایش شهریه ای را که هیأت امنای این موسسات تصویب می کنند، به دانشجویان اعلام کنند.

حسنی روشن شدن وضعیت افزایش شهریه در دانشگاه پیام نور برای مقطع کارشناسی ارشد را به امروز موکول کرد.