به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح روز سه شنبه در جمع کارکنان این اداره کل و خانواده های آنان در محل سالن فنی و حرفه ای شاهرود با اشاره به اینکه روحانیون علمدار شناخت جریان مهدویت هستند، افزود: در تفکر شیعی، انتظار موعود، به عنوان یک اصل مسلم اعتقادی مطرح بوده و در بسیاری از روایات بر ضرورت انتظار قائم آل محمد(ع) تصریح شده است.

وی با بیان اینکه انتظار حلقه اتصال شیعه با امام معصوم است اظهار داشت: چنانکه می دانید "ولایت" و "امامت" رکن اساسی مکتب تشیع است و اعتقاد به ضرورت وجود حجت خدا و امام معصوم در هر عصر و زمان از مهمترین نقاط تمایز این مکتب از سایر مکتب هاست.

شکری گفت: در عصر حاضر هجمه های مختلفی در حوزه مهدویت مطرح و با دیدگاه های مختلفی در این زمینه مواجهه هستیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: ولی اعتقاد ما این است که دین ما خاتم است و یگانه دین الهی که جاودانه می ماند و جهان بشریت را نجات می دهد دین اسلام است.

وی با بیان اینکه باید به این نقش توجه کنیم که ما در بحث انتظار و ظهور حضرت صاحب امر چه وظیفه ای داریم اظهار داشت: ما باید اولا مفهوم صحیح انتظار را تبیین و دوم اینکه بدانیم چه معنای روشن و صحیحی از این مفهوم در جامعه ایران و جهانی ارائه کنیم.

شکری گفت: غفلت از این دو موضوع، بزرگترین ضربه را به حوزه مهدویت می زند و بخشی عظمیمی از این جریان بر عهده روحانیان و در راس آن سازمان تبلیغات اسلامی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان خطاب پرسنل این اداره کل با بیان اینکه ما هیچگاه نباید خودمان را با سایر نهادها مقایسه کنیم اظهار داشت: ما علمدار نهضت معنوی هستیم و اگر می گوییم زمینه ساز ظهور صاحب امر هستیم باید بدانیم چکار می کنیم واین وظیفه سنگینی است که سازمان تبلیغات اسلامی و روحانیت به دوش می کشند.