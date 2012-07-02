عملکرد دستگاه های اجرایی نهاوند در امور فرهنگی مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر دوشنبه در شورای فرهنگی شهرستان نهاوند گفت: متأسفانه در یک سال گذشته مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان نهاوند در امور فرهنگی موفق عمل نکرده اند.

وی ادامه داد: مسئولان و مدیران اجرایی دستگاههای مختلف شهرستان باید نسبت به امور فرهنگی جامعه اهتمام و اهمیت بیشتری داشته باشند و با برنامه ریزی مناسب و آسیب شناسی در این مورد، به بررسی وضعیت فرهنگی جامعه بپردازند.

زارعی کوشا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای زمینه سازی و مهیا کردن امور زیر بنایی در عرصه فرهنگ جامعه دانست و افزود: به علت فضای معنوی و خیر و برکات این ماه مردم به ویژه جوانان علاقه و شوق بیشتری به مسائل مذهبی و احکام اسلامی دارند.

وی ادامه داد: نهادها و دستگاههای مرتبط با مسائل فرهنگی جامعه با متمرکز کردن فعالیت و کارهای خود در زمینه طرح فراغت و هجرت و موسسات قرآنی میتوانند با برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده جوانان را جذب کلاسها کنند.

وی افزود: اداره آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و کانون های فرهنگی باید با تشکیل جلسات کارشناسی و آسیب شناسی علل بروز ناهنجاری ها و پدید های شوم اجتماعی در بین جوانان را شناسایی و برنامه های خود را نسبت به رفع این مشکلات اجرا کنند.