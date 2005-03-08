استقبال ميليوني مردم لبنان در حمايت از درخواست گروههاي سياسي در مواجهه با دخالت بيگانگان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از منابع خبري، بيش از صدها هزار نفر از مردم لبنان امروز از شهرهاي مختلف اين كشور به سوي ميدان "رياض الصلح" شهر بيروت روانه شدند تا يكصدا شعار مخالفت با دخالتهاي بيگانگان را در امور داخلي كشورخود را سردهند.

درحالي كه قرار بود مراسم تظاهرات مردمي امروزدرساعت 15 به وقت محلي برگزار شود، ميدان رياض الصلح درساعت 12از حضورمردم پرشده و مردم در حال استقرار در خيابانها و محوطه هاي اطراف اين ميدان هستند.



خبرنگارشبكه الجزيره اين تظاهرات واجتماع را ناگهاني و تعجب آور دانست.



تمامي راههاي شمالي و غربي و جنوبي شهر بيروت هم اكنون شاهد حضور لبناني ها ازشهرهاي مختلف است كه به سوي ميدان محل برگزاري مراسم اين شهر درحركت هستند.



شركت كنندگان دراين تظاهرات كه اكثريت با پاي پياده خود را به سوي محل اصلي اين مراسم رسانيده اند، پرچم لبنان را در دست دارند وشعارهايي را با مضمون "حمايت از مقاومت ضد اشغالگري لبنان، مخالفت با دخالت آمريكايي و فرانسوي در امور داخلي لبنان و تشكر از خدمات سوريه به اين كشور و مخالفت با قطعنامه 1559 شوراي امنيت مطرح مي كنند.



ناصرالقنديل يك عضو پارلمان لبنان در اين باره گفت: تظاهرات امروز، نشان دهنده اراده ملت لبنان براي حفظ وحدت ملي و مقاومت ملي خود است.



در همين رابطه رسانه هاي خبري حاضر در لبنان با تاكيد بر حضور ميليوني مردم دراين تجمع حمايت آميز از اقدامات دولت دربرابر زياده خواهي كشورهاي غربي اعلام كردند كه استقبال از اين حركت آنقدر وسيع بوده كه بزرگراه بقاع - بيروت وكليه خيابانهاي منتهي به ميدان رياض الصلح به دليل حضور پرشور مردم با ترافيك شديدي روبرو است.



شركت احزاب مختلف لبناني متشكل ازطيف هاي نژادي و مذهبي گوناگون اين كشور در اين مراسم به ويژه مسيحيان شكوه خاصي به اين مراسم داده است.

قابل ذكر است كه برنامه ريزي اين تظاهرات عظيم مردمي روز گذشته توسط جنبش مقاومت حزب الله به نمايندگي از سوي تمامي احزاب وگروههاي حامي دولتصورت گرفت ودرحال حاضر نيزسازماندهي اموربرعهده نيروهاي مقاومت به همراه نيروهاي ارتش و پليس لبنان است.