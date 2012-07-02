حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه 4/5 ریشتری بامداد امروز در شهرستان خواف استان خراسان رضوی گفت: پس از این حادثه بلافاصله دو گروه ارزیاب امدادی متشکل از8 نیروی عملیاتی اعزام سریع به محل وقوع این زمین لرزه اعزام شدند که با انجام ارزیابیهای اولیه مشخص شد که سه روستا دچار خسارات شده و زلزله به سه اثر باستانی و تاریخی شهرستان خواف از جمله "مسجد ملک زوزن"، "آسبادهای نشتیفان" و"رباط کال جنگی" خسارت وارد کرده است.

وی افزود: طی ارزیابیهای صورت گرفته در مجموع 43 باب منزل روستایی در سه روستای یاد شده آسیب دید که سه باب از آنها در روستای "نقاب" به طور کامل و 100 درصد تخریب شده است.

درخشان با بیان اینکه خوشبختانه این زلزله خسارت جانی برجای نداشت افزود: در ادامه روند امدادرسانی به زلزله زدگان 143 نفر ازمصدومان این زمین لرزه درهمان ساعات اولیه وقوع زلزله از سوی امدادگران هلال احمر در محل به صورت سرپایی درمان شدند و هفت نفر از آنها هم برای ادامه روند درمانی به بیمارستان خواف اعزام شدند.





