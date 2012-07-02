مشکل آب شرب باراه ‌اندازی خط دوم انتقال آب از چاه‌ نیمه به شهر زابل رفع می ‌شود

حسین کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه بزرگ تصفیه خانه و خط انتقال آب از چاه‌ نیمه به زابل، با اعتباری بالغ بر 104 میلیارد تومان در حال انجام است.

وی گفت: این پروژه در مدت کوتاهی توسط وزرات نیرو اجرا و موجب خوشحالی مردم شد.

وی افزود: پروژه آبرسانی به شهرهای سیستان شامل آبگیر و تصفیه‌ خانه آب با ظرفیت تصفیه دو هزار و 50 لیتر آب در ثانیه، ایستگاه پمپاژ و هفت مخزن ذخیره به حجم کل 50 هزار متر مکعب با اعتبار هزار میلیارد ریال مراحل پایانی کار را می‌ گذراند.

فرماندار زابل بیان داشت: با بهره ‌برداری از این پروژه مشکل تامین آب شهرهای زابل، زهک، دوست محمد، بنجار، ادیمی و محمد آباد در یک مقطع زمانی سه ساله برطرف می ‌شود.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همه دست اندرکاران این پروژه، گفت: این پروژه عظیم به زودی توسط نمایندگاه عالی دولت در استان رسما افتتاح می شود.