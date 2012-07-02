  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

کیخا:

مشکل آب شرب باراه ‌اندازی خط دوم انتقال آب از چاه‌ نیمه به شهر زابل رفع می ‌شود

مشکل آب شرب باراه ‌اندازی خط دوم انتقال آب از چاه‌ نیمه به شهر زابل رفع می ‌شود

زابل - خبرگزاری مهر: فرماندار زابل گفت: با راه ‌اندازی خط دوم انتقال آب از چاه نیمه به این شهر، مشکل آب شرب مردم زابل به ویژه در ایام تابستان رفع می شود.

حسین کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه بزرگ تصفیه خانه و خط انتقال آب از چاه‌ نیمه به زابل، با اعتباری بالغ بر 104 میلیارد تومان در حال انجام است.

وی گفت: این پروژه در مدت کوتاهی توسط وزرات نیرو اجرا و موجب خوشحالی مردم شد.

وی افزود: پروژه آبرسانی به شهرهای سیستان شامل آبگیر و تصفیه‌ خانه آب با ظرفیت تصفیه دو هزار و 50 لیتر آب در ثانیه، ایستگاه پمپاژ و هفت مخزن ذخیره به حجم کل 50 هزار متر مکعب با اعتبار هزار میلیارد ریال مراحل پایانی کار را می‌ گذراند.

فرماندار زابل بیان داشت: با بهره ‌برداری از این پروژه مشکل تامین آب شهرهای زابل، زهک، دوست محمد، بنجار، ادیمی و محمد آباد در یک مقطع زمانی سه ساله برطرف می ‌شود.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همه دست اندرکاران این پروژه، گفت: این پروژه عظیم به زودی توسط نمایندگاه عالی دولت در استان رسما افتتاح می شود.

کد مطلب 1640876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها