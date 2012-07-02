به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری ظهر دوشنبه در ستاد مدیریت و ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی همدان افزود: تاکنون متولی مشخصی برای نظارت بر عملکرد خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها وجود نداشته و تنها اداره اماکن، بهداشت و نمایندگانی از دانشگاهها به صورت پراکنده مسائل عمومی و کلی خوابگاه دانشجویی را بررسی می کردند.

64 خوابگاه آزاد و دولتی در شهرستان همدان فعال است

احسان قنبری از فعالیت 64 خوابگاه آزاد و دولتی در شهرستان همدان خبر داد و افزود: 49 خوابگاه دخترانه و 15 خوابگاه پسرانه در همدان حال فعالیت هستند.

قنبری اظهار داشت: از 64 خوابگاه 29خوابگاه فاقد مجوز و 35 خوابگاه با اکتفا به مکاتبه ای با دانشگاهِ مربوطه و اداره اماکن در حال فعالیت هستند.

وی افزود: با تشکیل این کمیته تمام مجوزها در بازه ای از زمان لغو شده تا در تجدید نظری طبق رعایت ابلاغهای قانون بررسی و صادر شود.

خوابگاههای دانشجویی باید استاندارد های کشوری فعالیت کنند

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان عنوان کرد: خوابگاههای دانشجویی باید استاندارد های کشوری از جمله نیازهای بهداشتی، رفاهی وامنیتی را رعایت کرده وطبق نرخ مصوب در ارائه خدمات به دانشجویان شروع به کار کنند.

قنبری با بیان اینکه تیم های نظارتی ساماندهی خوابگاههای دانشجویی شهرستان همدان بعد از صدور مجوز به طور مداوم از خدمات خوابگاهها دیدن کرده و تخلفات احتمالی به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود، گفت: بسیاری از دانشجویان و خانواده ها از اداره این خوابگاهها راضی نیستند.

وی با اشاره به اینکه در بحث ساماندهی خوابگاه‌ها به سه نکته اصلی مدیریت، وضعیت فیزیکی و نحوه سرویس‌دهی به دانشجویان باید توجه ویژه‌ای شود، افزود: مجوزهای صادر شده از طرف اداره اماکن نیروی انتظامی تنها برای تأیید صلاحیت فردی خوابگاه داران است و مجوز بهداشتی خوابگاه‌ها باید از طرف اداره بهداشت صادر شود.

13 مرکز آموزش عالی در شهرستان همدان مشغول به کار است

وی با اشاره به اینکه 13 مرکز آموزش عالی در شهرستان همدان مشغول به کار است، گفت: در خوابگاه‌ها نباید اختلاط دانشجویان دانشگاه‌های مختلف داشته باشیم و چند دانشگاه نباید با یک خوابگاه کار کنند تا از لحاظ مدیریت و سرکشی در خوابگاه‌ها دچار مشکل نشویم.

وی اظهار داشت: مجوز خوابگاه‌ها یک ساله است و نظارت و سرکشی نیز دو منظوره می‌شود و یکی از طرف ستاد خوابگاه‌های دانشجویی و دیگری نیز از طرف دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

قنبری گفت: خوابگاه‌های غیرمجاز که بی‌استفاده معرفی می‌شوند نیز به عنوان خوابگاه مسافران به میراث فرهنگی معرفی می‌شود.