مسئولان استان البرز از پتانسیل نظام مهندسی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اسکندری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: بسیاری از اعضای نظام مهندسی استان البرز در رشته های مختلف صاحب فکر و اندیشه و تاثیرگذار هستند بنابراین از مسئولان می خواهیم از این پتانسیل ها استفاده کنند.



وی ادامه داد: این افراد در تمام امور به صورت رایگان می توانند مشاوره دهند تا به امروزه کم و بیش از پتانسیل مهندسان استان استفاده شده است.



رئیس هئیت اجرایی نظام مهندسی استان البرز گفت: تا کنون همکاری نظام مهندسی به صورت مدون و برنامه دار و شرح وظیفه تعریف شده ای با سازمان ها همکاری نداشته است.



برگزاری انتخابات نظام مهندسی 6 شهریور سال 91



وی اظهار داشت: انتخابات نظام مهندسی شش شهریور ماه سال 91 به صورت سراسری در سطح کشور برگزار خواهد و مهلت ثبت نام نیز تا دوم تیرماه سال 91 تمدید شد و هم اکنون استعلام افراد ثبت نام شده برای برای صلاحیت در حال انجام است که انشاالله تا یک ماه آینده اسامی افراد واجد صلاحیت اعلام خواهد شد.



رئیس هئیت اجرایی نظام مهندسی استان البرز افزود: تا کنون 117 نفر ثبت نام و اعلام آمادگی کرده اند در همه گروه ها بالای دو نفر نامزد داریم.



اسکندری ادامه داد: گروه عمران 60 نفر، برق 12 نفر، نقشه بردارهشت، شهرسازی چهار، معماری 11، مکانیک 12 نفر و ترافیک دو نفر شرکت کننده داریم.



رئیس هئیت اجرایی نظام مهندسی استان البرز تاکید کرد: مسائل حاشیه ای را باید ریشه کن کرد البته به صورت 100 درصد نمی توان اینکار را انجام داد ولی تمام تلاشمان این است.