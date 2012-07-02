سرای روزنامه نگاران توسعه کیفی مطبوعات را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اهالی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه شهرستان نهاوند افزود: سرای روزنامه نگاران متعلق به اصحاب رسانه است.

بیات با اشاره به اینکه سرای روزنامه نگاران مکانی برای هم اندیشی و تعامل اهالی مطبوعات و رسانه است، گفت: در این مکان فعالان عرصه مطبوعات در محیطی هنری گردهم می آیند و به بررسی مشکلات حرفه خود می پردازند.

وی اظهار داشت: مطبوعات و خبرنگاران بازوی توانمند مسئولان اجرایی و مدیران دستگاههای مختلف هستند و رسالت مهم اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت های دستگاههای اجرایی را برعهده دارند.

بیات با تاکید بر اینکه جامعه بدون رسانه و خبرنگار همانند کتاب بدون متن است، گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به وظیفه خود دارای بخش های مختلف هنری و فرهنگی است که فراهم کردن رضایت تمام هنرمندان کاری سخت و مشکل است اما با تمام توان و قدرت در راستای کم کردن مشکلات هنرمندان گام برداشته می شود.

بیات ادامه داد: در استان همدان بیش از 1500 نفر از متقاضیان واجد شرایط در عرصه هنر و فرهنگ با ارسال و تکمیل مدارک مراحل عضویت خود را در عرصه های مختلف هنر و فرهنگ انجام داده اند که از این تعداد برای 1350 نفر کارت عضویت صادر شده است.

وی از بیمه شدن950 نفر از واجد الدین شرایط اصحاب هنر، رسانه و فرهنگ خبر داد و گفت: اعطاء وام به 600 نفر از هنرمندان و خبرنگاران در استان همدانبه پایان رسید و این افراد برای اخذ وام های خود به بانک های عامل معرفی شده اند.