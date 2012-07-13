ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر با بیان اولویت‌ها و روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان تعاونی، گفت: در این زمینه یک سرانه ای در اشتغال وجود دارد و مذاکرات در این زمینه ها به صورت تخصصی برای هر رشته صورت می گیرد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه به عنوان نمونه فقط در بخش صنایع دستی 260 صنعت و فعالیت به ثبت رسیده است، اظهار داشت: از این میزان حدود 140رشته در یونسکو نیز به ثبت رسیده است؛ بنابراین صحبت در مورد تسهیلات دهی و سرانه اشتغال در هر رشته متفاوت است.

عظیمی ادامه داد: وقتی ما کار تخصصی با اتحادیه ها انجام می دهیم قیمت های متفاوتی نیز از مشاغل به دست می آید. به عنوان نمونه دیگر، قیمت هر شغل دورن شهری و برون شهری در بخش حمل و نقل متفاوت است و وقتی به حمل و نقل دریایی می رسیم بازهم هزینه تفاوت می کند.

این مقام مسئول در بخش تعاون تاکید کرد: جمع هزینه ها و سرمایه گذاری در بخش اشتغال تعاون را که اعداد هر شغل را در تعداد ضرب کردیم، به سرانه 20 میلیون تومان برای هر شغل رسیدیم.

وی خاطر نشان کرد: این میزان به نسبت سرانه ایجاد شغل در سایر بخش ها از نصف نیز کمتر است. این ظرفیت بخش تعاون کشور است که ما از آن بهره برداری و استفاده می کنیم.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: با این پتانسیل شناسی و درجه بندی چند فاکتور برای پرداخت تسهیلات قرار دادیم. اولا تعاونی های که اعضای آن سهامدار نیز باشند در شاغلان آن در تعاونی باشند در اعطای تسهیلات در اولویت قرار می گیرند.

به گفته عظیمی، تعاونی های دانش بنیان و تعاونی هایی که 70 درصد اعضای آن از زنان تشکیل شده باشد نیز در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

این مقام مسئول در بخش تعاون گفت: همچنین تعاونی هایی که سرانه اشتغال کمتری از لحاظ مبلغ داشته باشند نیز در اولویت قرار می گیرند و تعاونی هایی که بتوانند در دوره کوتاه تری تسیلات دریافت شده را برگردانند نیز در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می گیرند.

وی تعاونی های فعال در مناطق کمتر توسعه یافته، تعاونی های جانبازان و ایثارگران و تحت پوشش نهادهای حمایتی را از دیگر اولویت های پرداخت تسهیلات اعلام کرد. همچنین متخصص محوری نیز بخش دیگری از مجموعه فعالیت های تعاونی قلمداد می شود که می تواند مشمول اولویت در دریافت تسهیلات باشد.

عظیمی با بیان اینکه این چارچوب به عنوان دستورالعمل اعتباری به همه شعبات بانک ابلاغ شده است، اظهار داشت: این موضوع هم اکنون در سیاست‌های اعتباری بانک قرار گرفته است و تاکنون در بانک‌های دیگر به این شکل تعاونی ها در اولویت قرار نگرفته اند.