يك مقام ارشد چيني از آمريكا ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "ليو ژيانچائو" سخنگوي وزارت خارجه چين در كنفرانس خبري اعلام كرد:"نينگ فوكوئي Ning Fukui، فرستاده چين در خصوص مسائل مربوط به برنامه هاي هسته اي كره شمالي، امروز بعد از ظهر ديدار خود از آمريكا را آغاز مي كند".

ليو گفت:"اين گام ملموس ديگري است كه چين براي طرفداري از صلح و تقويت از سرگيري گفتگوهاي شش جانبه بر مي دارد".

وي در ادامه بدون اينكه جزئيات بيشتري از اين سفر و اينكه فرستاده چين حامل چه پيغامي از سوي رهبران آن كشور براي مقامات آمريكاست، اعلام كرد:"نينگ با مقاماتي از وزارت خارجه و كاخ سفيد ديدارخواهد كرد".

اين مقام وزارت خارجه چين اعلام كرد كه پيونگ يانگ آماده است تا به مذاكرات شش جانبه بازگردد ليكن اصرار دارد تا طرفهاي گفتگو كننده(ژاپن، كره جنوبي، آمريكا و روسيه) نيز نگراني هاي اين كشور را درك كنند.

گرچه مقامات چيني سعي دارند سفر اخير را صرفاً در رابطه با مسائل كره شمالي عنوان كنند ليكن به نظر مي رسد فرستاده چيني حامل پيامي مربوط به تايوان و تحريم تسليحاتي چين از سوي اروپا نيز براي مقامات آمريكائي نيز باشد.