شورای فرهنگ عمومی نهاوند فرهنگهای غلط را اصلاح کند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ خسرو بیات ظهر دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی نهاوند افزود: ترکیب موجود شورا و جایگاه آن در زمینه سیاستگذاری فرهنگ عمومی به عنوان یک ظرفیت اساسی برای رسیدن به اهداف است و باید در این زمینه برنامه ریزی لازم با مشارکت دیگر دستگاههای عضو شورا صورت گیرد.

وی با بیان اینکه استفاده از پتانسیل و ظرفیت سنجی نهادهای مختلف باید در شورای فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید با شناسایی این ظرفیتها، از آنها برای پیشبرد اهداف شورا استفاده کرد.

بیات از کانونها و پایگاه های مساجد به عنوان مراکز فرهنگی با پتانسیل بالا یاد کرد و افزود: برای پیشبرد اهداف فرهنگی باید مجموعه کانونها و پایگاه های مساجد با محوریت روحانیت تعامل لازم را در زمینه فعالیتهای فرهنگی شهرستان داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت انقلاب از این کانون معنوی اسلام به وقوع پیوسته، بر استفاده از ظرفیت سایر نهادها برای تحقق اهداف شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد.

بیات گفت: پایان نامه های دانشجویی دانشگاهها و پتانسیلهای حوزه های علمیه باید به عنوان یک ظرفیت اثرگذار در فعالیتهای فرهنگی مد نظر باشد و برنامه ریزی برای استفاده از آنها در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد.

بیات وحدت و همدلی را مهمترین شرط پیشبرد برنامه های فرهنگی ذکر کرد و افزود: با وحدت و همدلی در شهرستان نهاوند، بهترین زمینه برای انجام کار فراهم است.