تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه سیزدهم تیرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شعبان سال 1433 هجری قمری و بیست و چهارم جولای سال 2012 میلادی.
- در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا که در شهر شانگهای چین برگزار میشود، امروز کاله آمل به مصاف نماینده میانمار میرود.
- روز دوم از سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ناگویا اوشنز ژاپن - ال اسپرت لبنان، ساعت 17:30 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* جی اچ بانک تایلند - اردوس ازبکستان، ساعت 17:30 به وقت تهران، ورزشگاه العربی کویت
* یرموک کویت - گیتی پسند ایران، ساعت 21 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* تایسون نام ویتنام - الریان قطر، ساعت 21 به وقت تهران، ورزشگاه العربی کویت
- مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا در گروه C امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
- کویت - مالدیو ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا
- تاجیکستان - قطر ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- بحرین - ایران ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- تیم ملی سپک تاکرای مردان کشورمان، امروز و در چهارچوب مسابقات قهرمانی جهان ابتدا با فرانسه و سپس با ماکائو پیکار میکند.
