  1. ورزش
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۰:۰۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری ادامه رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا و پیگیری سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه سیزدهم تیرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم شعبان سال 1433 هجری قمری و بیست و چهارم جولای سال 2012 میلادی.

- در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در شهر شانگهای چین برگزار می‌شود، امروز کاله آمل به مصاف نماینده میانمار می‌رود.

- روز دوم از سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ناگویا اوشنز ژاپن - ال اسپرت لبنان، ساعت 17:30 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* جی اچ بانک تایلند - اردوس ازبکستان، ساعت 17:30 به وقت تهران، ورزشگاه العربی کویت
* یرموک کویت - گیتی پسند ایران، ساعت 21 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* تایسون نام ویتنام - الریان قطر، ساعت 21 به وقت تهران، ورزشگاه العربی کویت

- مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا در گروه C امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
- کویت - مالدیو ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا
- تاجیکستان - قطر ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا
- بحرین - ایران ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا

- تیم ملی سپک تاکرای مردان کشورمان، امروز و در چهارچوب مسابقات قهرمانی جهان ابتدا با فرانسه و سپس با ماکائو پیکار می‌کند.

کد مطلب 1640930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها