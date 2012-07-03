به گزارش خبرنگار مهر، چهارم تیرماه در تصادفی مرگ بار در جاده قم - گرمسار، بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید و یک دستگاه نیسان پنج نفر فوت و 2 نفر نیز به شدت مصدوم شدند.

این حادثه پنج روز بعد در ساعت ۱۷ دقیقه بامداد روز نهم تیرماه مجددا تکرار شد و تصادف یک دستگاه خودروی سانتافه در همین جاده جان پنج نفر دیگر را گرفت و جاده مرگ دوباره هموطنان دیگری را به کام مرگ کشاند تا ترا‍ژدی ناامنی این جاده دوباره شاهد قصه ای تکراری باشد که شاید این تکرار دیگر اثر بخشی خود را نیز از دست داده و این خانواده‌های هموطنانمان هستند که باید قصه ای جدید را بدون عزیزان خود آغاز کنند تا خبرگزاری مهر نیز به دنبال دیگر گزارش های خود مجدد به ناامنی این جاده اشاره داشته باشد شاید گوش شنوایی از تکرار مکررات خسته شود.

رئیس سازمان آتش نشانی قم در گفتگو با مهر، با اشاره به تصادفات اخیر در جاده قم - گرمسار که منجر به آتش سوزی و مرگ ده نفر شد، عرض کم جاده و نداشتن شانه خاکی در این جاده را از جمله نواقص جاده قم - گرمسار نام برد.

وی نبود علائم راهنمایی و رانندگی و نور کافی را از دیگر دلایلی نام برد که تردد در این جاده را با مشکل مواجه می کند.

عباس جعفری با اشاره به اعزام اکیپ های آتش نشانی در تصادفات رخ داده اخیر بیان کرد: به علت اینکه ماشین های آتش نشانی حجم زیادی را اشغال می کنند و عدم وجود شانه خاکی در این جاده پارک این ماشین ها در جاده نیز خطراتی را برای آتش نشانان و امدادرسانان در بردارد.

همچنین رئیس پلیس راه استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، عرض کم جاده، نداشتن شانه خاکی، عدم وجود استراحتگاه، نبود پمپ بنزین، روشنایی کم جاده و نبود آرم و علامت های کافی در جاده قم - گرمسار را از جمله عواملی عنوان کرد که این جاده را جزو جاده های ناامن قرار داده است.

سرهنگ محمد نوری، خستگی و خواب آلودگی را از جمله دلایل تصادفات اخیر نام برد و بیان کرد: عدم وجود استراحتگاه در مسیر باعث می شود تا رانندگان نتوانند توقف کوتاهی را جهت استراحت داشته باشند.

وی به نبود پاسگاه پلیس راه در مسیر 70 کیلومتری جاده قم - گرمسار و حجم بالای عبورو مرور در این جاده اشاره و نبود امکانات رفاهی و ایمنی را از دیگر مواردی نام برد که باید بدان توجه شود.



شایان ذکر است که هفته گذشته 5 تن از فعالین هیأت مذهبی شهر قم در یک حادثه رانندگی در مسیر بازگشت از مشهد در جاده گرمسار ـ قم به لقاء‌الله شتافتند و هیأت‌های مذهبی قم را سوگوار کردند.