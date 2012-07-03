دشمن به دنبال ایجاد ایران آندولسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در مراسم آغاز به کار هشتمین جشنواره فرهنگی دهه مهدویت که در سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد با اشاره به وظایف شیعیان در عصر انتظار اظهار داشت: گویا دشمن و حریف ما فهمیده که ما اهل انتظار و منتظر منجی هستیم؛ منجی که وقتی میآید دودمان ظلم و کفر را بر میچیند و عدل و داد را در سراسر سرزمینهای جهان برافراشته میکند. آنها میدانند ولی ما غافل هستیم.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری چندین سال پیش داد برآوردند که جنگ فرهنگی است. ما چه کردهایم، شاید یک یا دو همایش برگزار کردیم.
خوش طعمی قرص غفلت
وی با بیان اینکه چرا بنا نداریم از تاریخ عبرت بگیریم، تاکید کرد: قرص غفلت چقدر خوش طعم بوده که همچنان داریم از آن به عنوان داروی تجویز شده توسط پزشک استفاده میکنیم.
رادان، نبرد آندولس را عبرت خوبی دانست و تاکید کرد: در این نبرد، در دل سرزمینهای کفر مردم مسلمانی وجود داشتند که همه ناتوی فرهنگی آن زمان متوجه شدند و باید علیه آنها عملیات میکردند.
وی ادامه داد: وحشتناک ترین جنگی که دشمن برای آنها طراحی کرده، جنگ فرهنگی بود و در این جنگ به گونهای جوانان را بیغیرت کردند که اساسا جبهه و خاکریز فتح نشدهای وجود نداشت.
رادان با بیان اینکه جوانی که غیرت نداشته باشد نمیتواند در خط مقدم جبهه حضور داشته باشد، تصریح کرد: جوانی که عیاش و ولگرد شد مگر میتواند به دنبال گرفتن خاکریزهای جهاد علمی باشد و از بین آنها دانشمند مسلمان بیرون آید.
جانشین فرماندهی انتظامی کشور با اشاره به اینکه امروزه ناتو شروع شده بود ولی ما غافل بودیم اظهار داشت: آیا امام زمان(عج) با آمدنشان به ما وظیفه نمیدهند، آیا ولی امر نمیشوند، آیا اجرای امر ولی امر بر همه ما واجب نمیشود، پس به هوش و به گوش باشیم که ناتوی فرهنگی ممکن است فردا جلوی در خانه ما باشد.
به اعتقاد سردار رادان دشمنان بر روی قشری که به اعتقادات و دین خود پایبندتر هستند بیشتر توجه دارند.
آهنگ دلنواز جنگ نرم تسخیر میکند
وی با بیان اینکه آهنگ دل نواز جنگ نرم بعضا تسخیرکننده انسانهایی است که پایداری را رسم خویش میدانند، وظیفه همگان را در مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان مهم دانست و تاکید کرد: بدانید دشمن به دنبال ایجاد یک ایران آندولسی است. اطلاعات ما در بخش بدپوششی به اینجا میرفت که دشمن اعلام کرد سال 86 سال کشف حجاب خواهد بود.
وی ادامه داد: یک مرتبه یک تعدادی بلند میشوند و برخوردهایی با آنها میشود. حتی وعده میدهند که این اقدام به سال 90 موکول شد. چرا ما متوجه دشمن نیستیم و غافلیم و نمی فهمیم آن چیزی که دشمن هدف گرفته در قاموس پازل فکریاش، انحطاط پایههای دینی است.
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