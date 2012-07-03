قرار گرفتن دو واحد گازی نیروگاه سمنان در مدار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفار دوشنبه در حاشیه بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان سمنان از نیروگاه سمنان، با اشاره به اینکه دو واحد گازی نیروگاه سمنان در مدار قرار گرفتند، گفت: مهم ترین هدف ساخت این پست انتقال انرژی برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان به شبکه سراسری برق کشور است.

وی، افزایش ظرفیت تولید برق، پایداری ولتاژ شبکه، پاسخ به نیاز روز افزون مصرف انرژی الکتریکی منطقه ناشی از گسترش صنایع، توسعه کشاورزی، مصارف عمومی، خانگی و نیز اشتغال زایی احداث شده را از دیگر اهداف احداث نیروگاه برشمرد.

صفار با اشاره به استفاده از توانمندی های پیمانکاران و سازندگان داخلی در احداث این پروژه افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی سمنان از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان است.

به گفته وی در این نیروگاه از توانمندی های پیمانکاران و سازندگان داخلی حداکثر استفاده به عمل آمده است.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان نیز با اعلام آمادگی این شرکت برای بازدید اقشار مختلف مردم از تاسیسات شرکت برق منطقه ای سمنان به ویژه دو نیروگاه سمنان و شاهرود گفت: این دو طرح در قالب طرح مهر ماندگار ثبت شده اند.

علیرضا امینیان اظهار داشت: در طول خدمت دولت نهم و دهم سرمایه گذاری عظیمی در بخش فوق توزیع، انتقال و تولید برق در استان سمنان انجام شد.

ایرج کارخایی مدیر روابط عمومی استانداری سمنان نیز در این بازدید با بیان اینکه دو نیروگاه 500 مگاواتی قدس سمنان (پیغمبران) و شهید بسطامی شاهرود از طرح های مهم طرح ماندگار استان است گفت: در استان سمنان 33 طرح مهر ماندگار پیش بینی شده در بخش های بهداشت، درمان، راه و صنعت و معدن، علوم و فناوری، نیروگاهی و انرژی در حال اجرا است.