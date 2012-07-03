به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی علم الهدی در بیست و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه که ظهر دوشنبه در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد گفت: تقویت اعتقادات و باورهای مذهبی خانواده ها باید مورد توجه و پیگیری بیشتر شورا باشد زیرا باید نقش اعتقادات و باورهای مذهبی را در کاهش آسیب ها و به عنوان راهکاری مناسب در مقابل تهاجم های فرهنگی دشمنان جدی گرفت.

وی افزود: باید همه دستگاه های عضو شورای فرهنگ عمومی با حضور مستمر در جلسات در این امر و اجرای مصوبات تلاش نمایند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه نیز در این جلسه گفت: جلسات کارشناسی کمیته پژوهش شورای فرهنگی عمومی با محوریت تقویت اعتقادات در خانواده ها برگزارو طی آن وظایفی بر عهده سازمان های مربوطه گذاشته شده است که امیدواریم با پیگیری محقق شود.

حسین محمودی فر با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی بوده است، اظهار داشت: فرهنگ به عنوان پایه و اساس همه امور، نقش تاثیر گذاری در همه ابعاد زندگی بشری دارد و امروز شورای فرهنگ عمومی در کشور متولی رصد و شناسایی معضلات و مشکلات فرهنگی و ارائه راهکار مربوطه است.

وی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با داشتن 19 کانون فرهنگی و هنری مسجد شهری و روستایی توجه ویژه ای به جذب جوانان و نوجوانان به مساجد با برنامه های مسجد محور دارد و در سال جاری نیز به مانند سال گذشته کسب رتبه برتر اوقات فراغت استان و ارتقای کمیت و کیفیت کلاس های آموزشی مورد هدف و توجه است.