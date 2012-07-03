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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۸:۳۳

بسارده خبر داد:

روزانه بیش از 2تن مرغ با نرخ دولتی در شهرستان خمین توزیع می‌شود

روزانه بیش از 2تن مرغ با نرخ دولتی در شهرستان خمین توزیع می‌شود

خمین - خبرگزاری مهر: در پی افزایش فزاینده قیمت مرغ در دو هفته اخیر در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت سفید، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خمین از توزیع روزانه 23000 کیلوگرم مرغ گرم به قیمت دولتی در این شهرستان خبر داد.

محسن بسارده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گوشت مرغ با نرخ دولتی 47 هزار و پانصد ریال در هشت فروشگاه سطح شهر و در فروشگاه های روستاهای دهنو، رباط مراد، قورچی باشی و فرنق توزیع می شود.

وی با اشاره به مصرف روزانه پنج هزار تن مرغ در این شهرستان افزود: قیمت مرغ گرم در بازار آزاد این شهرستان 54 هزار ریال است.

وی افزود: قیمت مرغ در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته 1200 تومان کاهش داشته یافته است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خمین گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف با شماره 124 تماس گرفته وموارد تخلف را گزارش دهند.

کد مطلب 1640960

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