خمین - خبرگزاری مهر: در پی افزایش فزاینده قیمت مرغ در دو هفته اخیر در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت سفید، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خمین از توزیع روزانه 23000 کیلوگرم مرغ گرم به قیمت دولتی در این شهرستان خبر داد.