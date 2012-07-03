محسن بسارده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گوشت مرغ با نرخ دولتی 47 هزار و پانصد ریال در هشت فروشگاه سطح شهر و در فروشگاه های روستاهای دهنو، رباط مراد، قورچی باشی و فرنق توزیع می شود.
وی با اشاره به مصرف روزانه پنج هزار تن مرغ در این شهرستان افزود: قیمت مرغ گرم در بازار آزاد این شهرستان 54 هزار ریال است.
وی افزود: قیمت مرغ در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته 1200 تومان کاهش داشته یافته است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت خمین گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف با شماره 124 تماس گرفته وموارد تخلف را گزارش دهند.
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