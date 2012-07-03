احیای بافت فرسوده شهری در کرمان/ نرخ مسکن کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، خداد مقبلی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در حال حاضر 33 هزار و 870 مسکن در قالب طرح مسکن مهر در استان کرمان در حال اجرا است که می تواند مشکل بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد استان را برطرف کند.

وی ادامه داد: هم اکنون طرحهای مسکن مهر در شهرستانهای مختلف استان کرمان با جدیدت در حال انجام است و همه دستگاهها همکاری لازم را انجام می دهند.

وی این طرح را از طرحهای مهم در زمینه ساخت مسکن دانست که انقلابی در این زمینه ایجاد کرده است.

مقبلی از بهره برداری از 10 هزار واحد مسکن مهر در استان کرمان خبر داد و افزود: این مسئله موجب شده است از حجم مستاجران در استان کم شود و به همین دلیل قیمتها تا حدودی کنترل شده است و این روند با بهره برداری از 23 هزار واحد باقیمانده مسکن مهر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته بخش قابل توجهی از این واحدها در سال جاری تحویل داده خواهد شد.

وی با اشاره به احیاء بافت فرسوده در شهر کرمان گفت: این روند به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در سال جاری با شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد.

مقبلی ادامه داد: طبق بررسیهای صورت گرفته در استان کرمان 32 شهر دارای بافت فرسوده هستند و برای ساماندهی این مناطق برنامه ریزی شده است.