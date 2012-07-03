2665 خانواده مددجو سیستان و بلوچستان وام اشتغالزایی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود میرامامی اظهار داشت: این مدیریت طی سال 1390 از محل اعتبارات این نهاد 591 طرح و از محل منابع بانکی دو هزارو 74 طرح اشتغالزایی اجرا نموده که درحال حاضر توسط کارشناسان حوزه خودکفایی و اشتغال نظارت بر طرح ها در دستور کار و اقدام قرار دارد.

وی گفت: درصددیم تا در سالجاری با تاکید بر اجرای طرح های خودکفایی پایدار علاوه بر کمیت نسبت به کیفیت اجرای طرح ها نیز نظارت لازم اعمال شود.

وی افزود: در سه ماه اول سالجاری هزارو 317 طرح از منابع بانکی اجرا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 200 درصدی برخوردار بوده است.

خیرین نقش کلیدی در خودکفایی مددجویان دارند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان بیان داشت: خیرین نقش کلیدی در توانمندسازی و خودکفایی مددجویان دارند.

محسن مسعودیان راد گفت: منطقه پشت آب زابل یکی از مناطق محروم سیستان و بلوچستان است که نیازمند نگاه ویژه خیرین است.

وی با بیان اینکه خیرین با کمک به نیازمندان آتش جهنم را از خود دور می کنند، افزود: خیرین با ایثار مال خود در مسیر ائمه معصومین گام بر می دارند.

وی به خدمات خیرین در یک ماه گذشته در منطقه پشت آب زابل اشاره کرد و اظهار داشت: توزیع 72 کیلوگرم گوشت گوسفند به مبلغ 10 میلیون 800 هزار ریال توسط سه خیر، توزیع یک مورد جهیزیه به ارزش دو میلیون ریال، اهدای مبلغ پنج میلیون ریال جهت خرید گوشت گاو جهت مراسم اعتکاف ایتام منطقه و اهدای یک مورد هدیه ازدواج به مبلغ چهار میلیون ریال از جمله اقدمات خیرین در منطقه پشت آب است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: سیاست کمیته امداد در بلند مدت جذب خیرین خارج از استان برای ارتقای معیشت مددجویان است.

پرداخت مبلغ بیش از دو میلیارد ریال زکات توسط کشاورزان خیر ایرانشهری به کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ایرانشهر افزود: زکات مال و جان را پاک و پیوند دوستی بین اغنیا و فقرا برقرار و اموال مسلمین را از بلاها و آفت های ناگهانی مانند سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی محفوظ می کند.

محمد علی تراقویی بیان داشت: اگر به احکام اسلام به خصوص در مورد زکات و خمس توجه و بدان عمل کنیم آثار مثبت آنها به زودی در زندگی آشکار خواهد شد.

وی با تشکر از همکاری امام جمعه ایرانشهر، سازمان ها و دستگاه ها به ویژه جهاد کشاورزی گفت: با برنامه ریزی و اطلاع رسانی ازطریق رسانه های جمعی در سال گذشته دو میلیاردو 355 میلیون و 485 هزار ریال از سوی کشاورزان ایرانشهر به کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شده است.

وی همچنین افزود: 760نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) ایرانشهر از برنامه های اوقات فراغت بهره مند شدند.

وی با اشاره به آیاتی از سوره والعصر که انسان در معرض زیان است مگر آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده اند، اظهار داشت: اوقات فراغت انسان مسلمان و معتقد مانند عمر و اوقات دیگر زندگی او باید در راستای کمال و سعادت فردی و اجتماعی اش سپری شود.

وی همچنین افزود: باتوجه به اعیاد شعبانیه و نزدیک شدن به ماه پرفضیلت رمضان تعداد 760 نفر از دانش آموزان تحت حمایت این شهرستان در 10 پایگاه در قالب رشته های قرآن و احکام، فنی و حرفه ای، خیاطی و غیره شرکت نموده اند.

حضور 13 هزارو 674 نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در دوره های آموزشی مقدماتی و تکمیلی فنی و حرفه ای

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 13 هزارو 674 نفر از مددجویان و فرزندان آنان سال گذشته در دوره های آموزش مقدماتی و تکمیلی فنی و حرفه ای شرکت و دارای مهارت در رشته های متنوع شغلی شدند.

رمضان پودینه تنیده گفت: هزینه این آموزش ها در سال قبل مبلغ پنج میلیاردو 553 میلیون ریال بوده که به صورت بلاعوض توسط امداد تامین شده است.

وی افزود: عده ای از مددجویان تحت حمایت و فرزندان آنها که به جهت شرایط جسمی و فکری توانایی خوداشتغالی را ندارند در فرآیند کاریابی قرار گرفته و با استفاده از تسهیلات از تمهیدات تشویقی پیش بینی شده برای کارفرمایان این گروه نیز جهت اشتغال وکسب درآمد مراکز کار و تولید معرفی می شوند.

وی بیان داشت: در سال گذشته 735 نفر از این طریق مشغول به کار شدند.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: بخش عمده مددجویان، فرزندان مددجو و سایر اقشار نیازمند جامعه که توانایی خوداشتغالی را دارند پس از دریافت آموزش های لازم با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی و صندوق اشتغال امداد و اجرای طرح های اشتغال در بیش از 200 سرفصل شغلی مشغول به کار می شوند.

اهدای سبد غذایی به هشت هزار کودک دچار سوء تغذیه در سطح استان

موسی آبتن رئیس اداره درمان کمیته امداد سیستان و بلوچستان افزود: به هشت هزار کودک دچار سوء تغذیه در سطح استان ماهیانه یک سبد غذایی با سرانه 200 هزار ریال تعلق می گیرد که این سبد غذایی شامل برنج، روغن، شیر، تخم مرغ، ماکارونی، خرما، شکر، گوشت، پنیر و عدس است.