تلفات حوادث رانندگی دو ماهه اول سالجاری افزایش یافت

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از تلفات رانندگی سالجاری 134 نفر مرد و 40 نفر زن بودند.

وی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در سالجاری گفت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 122 مورد در جاده‌ های برون شهری و پس از آن با 25 مورد در تصادفات درون شهری، 26 مورد در جاده‌ های روستایی و یک نفر نامعلوم گزارش شده است.

وی افزود: در دوماهه امسال، آمار یک ‌هزارو هفت نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد 775 نفر مرد و 232 نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مصدومین حوادث رانندگی دو ماهه اول سالجاری نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 90، افزایش 13.5درصدی داشته است.

وی همچنین گفت: در اردیبهشت ماه سال 91 تلفات حوادث رانندگی 77 نفر بود که در مقایسه با 84 نفری که در سال 90 جان خود را از دست دادند، 8.3 درصد کاهش را نشان می ‌دهد.

وی افزود: از مجموع 77 نفر کشته حوادث رانندگی اردیبهشت ماه، 58 نفر مرد و 19 نفر زن بودند.

عبدی اظهار داشت: 56 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی اردیبهشت ماه در جاده‌ های برون شهری، هشت نفر در جاده‌ های درون شهری و 12 نفر در جاده‌ های روستایی و یک مورد نامعلوم گزارش شده است.

وی گفت: تعداد مصدومین حوادث رانندگی اردیبهشت ماه امسال نیز 509نفر است که این آمار در مقایسه با 436 مصدوم حوادث رانندگی که در اردیبهشت سال 90 به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته ‌اند، 16.7 درصد افزایش را نشان می دهد.