افزایش 19درصدی صادرات کالا از خوزستان به عراق

عباس علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت 633 هزار و 688 تن کالای غیرنفتی به ارزش 166میلیون و 177هزار دلار بهار امسال از خوزستان به عراق صادر شد.

علیدادی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 9 درصد کاهش داشت.



وی تصریح کرد: مصالح ساختمانی، سیمان سفید و سیاه، خودرو، انواع آهن، چوب، مواد غذایی، لبنیات، ماهی تازه، آب معدنی و نوشابه، لوازم خانگی و صنعتی مهمترین اقلامی بودکه از طریق مرزهای چذابه، شلمچه و مرز دریایی خرمشهر به عراق صادر شد.

ناظر گمرکات استان خوزستان اظهار کرد: صادرات کالا از مرز دریایی خرمشهر با استفاده از لنجهای محلی ایرانی انجام می شود.



مرزهای زمینی و دریایی مشترک با عراق در خوزستان به تدریج در تیرماه سال 82 پس از سرنگونی نظام بعثی بازگشایی و متعاقب آن اعزام زایران ایرانی عتبات عالیات به عراق و صادرات کالاهای غیرنفتی به این کشور شروع شد.



خوزستان دو مرز زمینی چذابه در دشت آزادگاه، شلمچه در 16 کیلومتری غرب خرمشهر و دو مرز دریایی خرمشهر و اروندکنار با عراق دارد.