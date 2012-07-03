۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۸:۵۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

برداشت گندم در خوزستان پایان یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کار برداشت گندم از 550 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خوزستان به پایان رسید.

محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال بیش از یک میلیون و 625 هزار تن گندم از مزارع خوزستان برداشت شد که در مقایسه با سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته یک میلیون و 560 هزار تن گندم در استان خوزستان تولید شد.

قاسمی نژاد عنوان کرد: با وجود پایان فصل برداشت گندم، کار خرید گندم از کشاورزان همچنان ادامه دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: میانگین برداشت امسال 3.2 تن تا 3.5 تن در هر هکتار و پارسال این میزان 3.2 تن در هر هکتار بود.

قاسمی نژاد افزود: این میزان تولید به رغم کاهش 200 هزار هکتاری زمینهای دیم و با اجرای طرح حفاظتی آموزش کشاورزان و اجرای طرح تحقیقاتی حاصل شده است.

وی گفت: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی استان خوزستان رتبه نخست تولید گندم را در کشور کسب کرده است.
 
