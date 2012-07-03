طرحهای گاز رسانی به 17 شهرک صنعتی خوزستان افتتاح شد

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گاز رسانی به شهرک صنعتی اهواز یک، دو و سه، دزفول یک و دو، بهبهان، خرمشهر و اندیمشک یک از جمله این طرحها است.

وی تصریح کرد: گاز رسانی به این شهرکها از سال گذشته آغاز شده و در هفته صنعت و معدن آغاز به کار کرد.



مدیرعامل شرکت ملی گاز خوزستان گفت: برای این 17شهرک 89 کیلومتر شبکه گذاری و 17 ایستگاه تقویت گاز نصب شده است.



افشین افزود: هم اکنون گاز رسانی هشت شهرک صنعتی با اعتبار 54 میلیاردریال در دست اجراست که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.



تا کنون 31 شهرک و ناحیه صنعتی در استان خوزستان گاز رسانی شده است.

