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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۵

طرحهای گاز رسانی به 17 شهرک صنعتی خوزستان افتتاح شد

طرحهای گاز رسانی به 17 شهرک صنعتی خوزستان افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی گاز استان خوزستان گفت: طرح گاز رسانی به 17 شهرک صنعتی با 107 میلیارد ریال هزینه در خوزستان به بهره برداری رسید.

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گاز رسانی به شهرک صنعتی اهواز یک، دو و سه، دزفول یک و دو، بهبهان، خرمشهر و اندیمشک یک از جمله این طرحها است.

وی تصریح کرد: گاز رسانی به این شهرکها از سال گذشته آغاز شده و در هفته صنعت و معدن آغاز به کار کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خوزستان گفت: برای این 17شهرک 89 کیلومتر شبکه گذاری و 17 ایستگاه تقویت گاز نصب شده است.

افشین افزود: هم اکنون گاز رسانی هشت شهرک صنعتی با اعتبار 54 میلیاردریال در دست اجراست که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

تا کنون 31 شهرک و ناحیه صنعتی در استان خوزستان گاز رسانی شده است.
 
کد مطلب 1640984

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