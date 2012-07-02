کم کاری سیما در ماجرای تحریم/مسئولین جای خود را به هنرمندان بدهند

به‌گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب زاده شب گذشته در افتتاحیه جشنواره شعر و موسیقی ضداستکباری طبس که در محل لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری جشنواره ای به نام موسیقی انقلاب توسط جوانان متعهد انقلاب گفت:جای موسیقی و تحلیل آن در صدا و سیما خالی است و در شبکه‌ها هیچ وقت درباره موسیقی صحبت نمی‌شود هرچند که به شکل های مختلف موسیقی پخش می کنند.

آغاز انقلاب با موسیقی همراه بود

کارگردان مستند"خنجر و شقایق" افزود: انقلاب اسلامی با موسیقی شروع شد و زمانی که امام خمینی (ره) وارد کشور شدند با قطعه‌ موسیقی "خمینی ای امام" به ایشان خوش‌آمد گفتند. با این حالهیچ کس به این موضوع توجه نکرد که انقلاب با موسیقی شروع شد. در زمان جنگ تحمیلی نیز قطعه‌های زیبایی سروده شد اما پس از آن، این تولید فروکش کرد و 15 سال بعد از رحلت امام(ره) ساخت قطعات موسیقی در مورد انقلاب به تقریب فراموش شد.

وی تصریح کرد: وظیفه صدا و سیما این است که موسیقی را تحلیل و از موسیقی انقلابی حمایت کند. این موضوع نیاز به تبیین دارد اما ترسی که ما از حرف زدن در مورد موسیقی داریم یک مسئله بزرگی شده که ما در این حوزه نتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. نباید ترس ما موجب شود که فرصت‌ را به رقیب بدهیم بلکه باید این کم‌کاری‌هاجبران شود.

طالب زاده افزود: در رسانه ملی ما اصلا در مورد موسیقی صحبت نمی‌شود بلکه باید با زبان موسیقی برخی حقایق مشخص شود. چه خوب است که مسئولان کم کم جای خود را به هنرمندان بدهند تا زحمات خوب این عزیزان توسط هنرمندان بهتر ادامه پیدا کند. باید موسیقی در انقلاب تحلیل شده و باید تبیین شود که موسیقی در انقلاب و دفاع مقدس تأثیر گذاشته و ما برای تداوم انقلاب نیازمند توجه به این حوزه هستیم.

اتفاق عجیب تسخیر لانه جاسوسی

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی پس از پیروزی انقلاب گفت: یکی از اتفاقات عجیب انقلاب و بهتر است بگوییم اولین آنها این است که تا آن زمان کسی در هیچ کشوری حتی روسیه، جرات نمی‌کرد یک نظامی آمریکایی را نگه دارد ولی ایران این کار را کرد و پای این موضوع نیز ایستاد و به همین دلیل است که گفته می‌شود ایران یک کشور پیشتاز است. در حال حاضر نیز هیچ کشوری نمی‌تواند در مورد فاجعه 11 سپتامبر فیلم داستانی بسازد و ایران تنها کشوری است که جرات این کار را دارد. البته فیلم مستند ساخته شده اما فیلم داستانی موضوع دیگری است که فقط در کشور ما امکان ساخت دارد.

11 سپتامبر حیله ای برای هجوم به ایران

طالب زاده با اشاره به این که ایران یک موقعیت ویژه دارد که دشمن توجه ویژه‌ای به این موقعیت دارد این مهم است که ما بدانیم کجا هستیم چون کشورهای دیگر انگیزه‌ای برای تحلیل 11 سپتامبر ندارند گفت: 11 سپتامبر از اوایل دهه 90 میلادی طراحی شد و این زمانی بود که برای هجوم به ایران نقشه کشیده شد وگرنه گرفتن عراق با صدام دیوانه ای که دست نشانده خودشان بود و چاقوکش لاتی برای منطقه حساب می شد که این همه برنامه ریزی لازم نداشت.

این هنرمند ادامه داد: انقلاب اسلامی متعلق به همه دنیاست و موقعیت جهانی دارد و محرک همه جریانات در جهان به حق ایران است پس باید این مسائل در عرصه هنر دیده شود. آرزوی من این است که رسانه به دست هنرمندان انقلابی سپرده شود چون جنگ فرهنگی جنگ جدی است و اگر شبکه مستند ما نتواند خوراک خوبی به مخاطبان بدهد امریکا به راحتی این موقعیت را فراهم می‌کند. همین حالا حتی برای بچه های ما شبکه هایی با زبان فارسی وجود دارند تا اگر فرزند ما نتواند با برنامه های سیما اقناع شود به آنها رو خواهد آورد.برای همین باید به فکر یک مهندسی جدید باشیم که بتوانیم جوابگوی این هجمه‌ها باشیم و از کسانی استفاده کنیم که فکرشان مقابله با این هجمه‌هاست.

تحریم اقتصادی و کم کاری تلویزیون

مسئول سابق گزینش فیلم های خارجی سیما گفت:‌ در 10 سال پس از انقلاب استکبار ایران را جدی نمی‌گرفت اما از اوایل دهه 90 و به‌طور جدی پس از حادثه 11 سپتامبر به این فکر افتاد که با ایران مقابله کند.من معتقدم 11 سپتامبر ارتباط مستقیم با ایران دارد چرا که عراق و افغانستان نیروی نیستند که امریکا بتواند این حادثه را به آنها نسبت دهد بلکه اینها همه نقشه‌ای برای مهار کردن ایران بود. تحریم‌هایی که در حال حاضر آمریکا بر ایران وارد می‌کند برای مهار کردن انقلاب است و هدفش این است که با اقتصاد، مردم ما را به زانو درآورد اما هرگز نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

کارگردان مستند راز در پایان تاکید کرد:‌ متأسفیم که در رسانه ملی فرصت ندادیم که متفکران امریکایی با اندیشه های ضدامریکایی بیایند و صحبت کنند. وظیفه ما این است که دائم با این افراد در حال مکالمه و گفت‌وگو باشیم در حالی که این کار در رسانه ملی صفر است و این خلاء اطلاعات و عملیات در جمهوری اسلامی فاجعه است. به نظر من انقلاب اسلامی براساس حیله آمریکا در 11 سپتامبر دارد توسعه پیدا می‌کند و بهترین وسیله تبلیغاتی ما می‌تواند افشای مکر و حیله امریکا باشد.