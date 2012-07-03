تشنگی بزرگترین انارستان لرستان/ صورت سیلی خورده یاقوت سرخ ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، برای تهیه گزارشی به زیرتنگ سیاب - قطعه سبز انارستان ها - می رویم که تقریبا ۵۰ کیلومتر از شهر کوهدشت فاصله دارد و بهترین انار ایران را در خود پرورش می دهد.

سوار بر پیچ باریک گردنه "سَر آسِن"جاده را پایین می رویم و بعد از گذشتن از جاده ای باریک، گراب را نیز پشت سر می گذارم تا پس از چند کیلومتر به تنگه ای برسیم که باید آن را دروازه انارستان لرستان نامید و اگر مسئولان همت کنند بد نیست با ساختن دروازه ای ساده و نصب تندیس چند انار بر بالای آن این منطقه را رسمیتی به حق ببخشند.

از روزن تنگه بیرون می رویم و بر بالای بلندی ابتدای منطقه زیر تنگ قد راست می کنیم تا سراب زلالی را به تماشا بایستیم که کمی پایین تر، از دهان دره ای بیرون می زند تا خود را به پای هزاران هزار درخت انار زیرتنگ برساند.

اینجا بزرگترین انارستان استان لرستان چشم ها را به خود خیره کرده است؛ درختان اناری که چنان یک دریا، بی کرانه اند و نگاه نمی تواند خود را به انتهایشان برساند.

کنار اولین باغ مکثی می کنم و نگاه دوربین را به شاخه هایی می دوزم که از انارهای نرسیده، کمی پشت خم کرده اند. انارهایی که نظیرشان در کمتر جایی از انارستانهای کشورمان دیده می شود.

اما پشت این همه یاقوت سرخ، دست های پینه بسته و پشت خمیده باغ بانانی حس می شود که با آبیاری سنتی درخت به درخت را مثال کودکی تشنه سیراب می کنند ولی این روزها بیش از هر زمانی این درختان تشنه هستند.

پیرمردی بیلش را بر شانه می گذارد و لبخندش را به استقبال می آورد. آقای مومنی از مشکل کمبود آب در انارستان کوهدشت می گوید و ادامه می دهد: در همین ابتدای رودخانه، 17 ترانز کارگذاشته اند حالا بماند چقدر موتور آب روزانه در حال کار هستند.

باغبان کوهدشتی می گوید: قرار بود از "چم قره" که در پانزده کیلومتری زیرتنگ قرار دارد آب به اینجا پمپاژ کنند که عملی نشد که با این تفاسیر و با وجود این همه موتور، آب به باغ های پایین دست نمی رسد.

مومنی معتقد است که روند تقسیم آب در این منطقه عادلانه نیست و ادامه می دهد: متاسفانه در این زمینه نظارتی صورت نمی گیرد که از مسئولان می خواهیم ابتدا رودخانه را لایروبی کنند و روند نظارتی را به گونه ای انجام دهند که آب به باغات انار پایین دست هم برسد.

از صحبت های باغبان پیر می گذریم و با یکی از جوانان روستایی گفتگو می کنیم.

وی می گوید که قرار بود ترانس بزرگ کنار رودخانه را برای آبیاری قطره ای راه اندازی کنند که این کار یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه برد اما طولی نکشید برای همیشه خاموش شد.

این جوان روستایی با بیان اینکه یک طرف قضیه هم به خود مردم برمی گردد که به اهمیت این پروژه پی نبردند و همکاری لازم را در این زمینه نداشتند، ادامه داد: مردم قرار بود بخشی از هزینه ها را بپردازند ولی متاسفانه کوتاهی کردند و مسئولان امر هم نتوانستند به کار خود ادامه دهد.

یکی دیگر از باغبان های طور دیگری موضوع را روایت می کند و می گوید: دو کیلومتر پایین تر از سراب مشکل آبیاری داریم و مجبوریم شب ها به آبیاری آن هم با کمترین میزان آب بپردازیم.

شریف ادامه می دهد: به باغداران وام دادند که از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنند و قرار بود بعد از برداشت انار قسط وام ها را بپردازیم اما ترانس مربوط به آبیاری قطره ای قبل از شروع کار خاموش شد و لوله های پلی اتیلن درجه چندمی که کارگذاشته بودند زیرخاک پوسیدند.

یکی دیگر از اهالی انارستانها می گوید مشکل آب بسیار شدید است و ضرورت دارد که مسئولان هرچه زودتر فکری به حال انارستان کوهدشت کنند.

به هر روی هم اکنون انارستان زیر تنگ سیاب که باید آن را یاقوت سرخ لرستان نامید، از مشکل کمبود شدید آب رنج می برد و این دریای سبز که پای هر درختش دهانی خشک باز شده است می رود به دشتی بی درخت تبدیل شود.

انتظار باغداران کوهدشتی این است که رسیدگی به تنه های در حال خشک شدن درخت های انار منطقه در راس برنامه های مسئولان امر قرار گرفته و در این راستا چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

بنابراین گزارش در حال حاضر مرغوبترین انار ایران در باغات انار لرستان در شهرستان کوهدشت پرورش داده می شود تا یاقوت سرخ ایران که محصولی کاملا ارگانیک است مورد استقبال دهها کشور دنیا قرار گیرد.

هم اکنون بخش عمده ای انار تولیدی در لرستان به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود که این امر در رونق اقتصادی منطقه تاثیر بسزایی داشته است.

با این تفاسیر کمک به حل مشکلات باغات انار شهرستان کوهدشت به عنوان بزرگترین انارستان لرستان موضوعی است که علاوه بر کمک به معیشت باغداران منطقه زمینه ساز رفع یکی از جدی ترین مشکلات پیش روی تولید این محصول صادراتی استان است.

امید می رود در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" مسئولان امر با حمایت از باغداران منطقه و تامین آب مورد نیاز برای باغات انار لرستان زمینه توسعه صادرات انار به عنوان محصولی ارگانیک که خواهان زیادی از کشورهای مختلف دنیا دارد را فراهم سازند.

..........................................

گزارش و عکس: حشمت الله آزادبخت