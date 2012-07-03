به گزارش خبرنگار مهر ، موشک باران پایگاه های دشمن فرضی درکویر لوت توسط انواع موشک‌های برد بلند و کوتاه و متوسط شهاب 1،2،3، موشک فاتح، موشک تندر، موشک‌های زلزال، خلیج فارس و قیام ، برنامه دومین روز رزمایش موشکی سپاه پاسداران تحت عنوان پیامبر اعظم(ص)7 است که صبح امروز سه شنبه در کشور آغاز شد.

این موشکها از مناطق مختلف در سطح کشور به پایگاه های شبیه سازی شده نظامی دشمن فرضی فرامنطقه ای در منطقه عملیاتی جنوب کویر لوت تا کویر سمنان شلیک خواهند شد.



بنا بر این گزارش ، فردا چهارشنبه ودر سومین روز رزمایش جنگنده های بدون سرنشین ایران این پایگاه ها را بمباران خواهند کرد.



در نخستین روز رزمایش موشکی زمین به زمین نیروی هوافضای سپاه، کلیه یگان‌ها و پایگاه‌های موشکی شرکت کننده در این رزمایش مراحل آماده‌سازی و نقل و انتقالات خود به مواضع از پیش تعیین شده را طی کردند.

