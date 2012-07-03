تکواندوکاران خراسان شمالی از کسب مدال در رقابتهای کشوری بازماندند

هادی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفتمین دوره رقابت‌های پومسه قهرمانی کشور در بخش تیمی بانوان عصر دوشنبه در اصفهان به کار خود پایان داد.

وی افزود: اعضای تیم استان را در این مسابقات معصومه حسن پور، فاطمه زنبیل باف، انیس درتومی و فائزه روشن تشکیل داده بودند.

کمالی اظهار داشت: در رقابت‌های اجرای فرم، تیم خراسان شمالی با وجود عملکرد قابل قبول نتوانست امتیاز زیادی کسب کند و در نتیجه از کسب مقام بازماند.

وی افزود: در بخش مسابقات پایر نیز مهسا صابری راد و الیاس بلوری مقدم، نمایندگان خراسان شمالی تا ساعتی دیگر به روی شیاپ چانگ می‌روند.

کمالی همچنین با اشاره به اعزام تیم تکواندو جوانان خراسان شمالی برای شرکت در رقابت‌های کشوری سبک کیوگی اظهار داشت: رقابت‌های تکواندو جوانان و بزرگسالان کشور سبک کیوگی، هفته آینده به میزبانی استان اصفهان و در شهر کاشان برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود هم اکنون هفتمین دوره مسابقات تکواندو پومسه (نمایش فنون تکواندو) قهرمانی ایران، با حضور 400 تکواندوکار به مدت دو روز و در دو قسمت مردان و بانوان در محل سالن ورزشی 17 شهریور اصفهان در حال برگزاری است.