وزیری که وقت پاسخگویی نداشت/ زنان ورزشکار سالن را ترک کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که جامعه ورزش لرستان خوشحال بودند که بالاخره وزیر ورزش و جوانان برای آنها نیز فرصتی گذاشته تا درد دلهای خود را مطرح کنند که در نهایت با بی توجهی وزیر ورزش و جوانان حسرت پاسخگویی بر دل آنها ماند تا گلایه های ورزشکاران لرستانی را گوش شنوایی نباشد.

وزیر ورزش و جوانان در روز دوشنبه هفته جاری با سفر یک روزه خود به لرستان این امیدواری را به وجود آورد که قرار است حضور وزیر گره گشای برخی مشکلات ورزشکاران لرستانی باشد ولی این امید خیلی زود و در پایان سفر وزیر به حسرتی همیشگی برای آنها تبدیل شد.

وزیر ورزش و جوانان در سفر خود به لرستان در جمع اهالی ورزش این استان حضور پیدا کرد تا حداقل در این فرصت به دست آمده گوش شنوایی باشد برای سخنان ورزشکاران این استان که متاسفانه به دلیل آنچه "ضیق وقت" اعلام شد پاسخ به دغدغه های ورزشکاران لرستانی در وعده ای قابل تامل به دیدار بعدی موکول شد.

در این راستا وقتی نوبت به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخگویی رسید وی با طرح این سخنان قابل تامل که به دلیل از دست رفتن زمان و نزدیک شدن پرواز او به مقصد تهران نمی تواند به تک تک حرفهای ورزشکاران که توسط نماینده آنها در مراسم ارائه شده بود پاسخ دهد، به ارائه اظهاراتی کلی در زمینه برنامه های این وزارتخانه پرداخت.

وی در توجیه این موضوع به این سخنان بسنده کرد که اگر قرار باشد به پاسخگویی دغدغه های مطرح شده توسط نماینده ورزشکاران استان لرستان بپردازم دیگر مجالی برای طرح سخنان خود در این مراسم نخواهم داشت!

این در حالیست که سخنان وزیر ورزش و جوانان این علامت سوال را در ذهن ورزشکاران ایجاد کرده بود که مگر نه اینکه وزیر در سفرهای استانی خود باید به طرح مسائل عملیاتی در راستای رفع مشکلات جامعه ورزش استان بپردازد و نه سخنرانیهای کلیشه ای که جای طرح و فرصت ابراز زیادی دارد.

بی توجهی به پاسخگویی به مسائل و مشکلات حوزه ورزش لرستان توسط وزیر در نشست با جامعه ورزش استان تنها بخشی از این جلسه پرحاشیه بود. این در حالیست که یکی دیگر از حاشیه های این مراسم جلوگیری از سخنرانی نماینده ورزشکاران خانم استان لرستان بود تا باز هم این قشر از جامعه مظلوم واقع شوند.

دلیل ممانعت از سخنرانی نماینده زنان ورزشکار نیز "ضیق وقت" - طبق روال معمول در جلسات - از سوی مجری مراسم اعلام شد تا در نهایت برخی از ورزشکاران زن استان لرستان به نشانه اعتراض به جلوگیری از سخنرانی نماینده آنها سالن مراسم را ترک کنند.

بی توجهی به طرح مشکلات ورزشکاران بانوی لرستانی در حالی در این جلسه صورت گرفت که این روزها انتقادات بی شماری نسبت به حذف معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان مطرح است.

نشست محمد عباسی با جامعه ورزش لرستان جز عدم پاسخگویی به مشکلات ورزشکاران مرد و ممانعت از حتی طرح مسائل ورزشکاران خانم رهاورد دیگری نداشت، موضوعی که موجب شد تا پس از ترک سالن توسط وزیر؛ انتقادات ورزشکاران را به دنبال داشته باشد.

حال ورزشکاران لرستانی باید در انتظار بمانند که آیا فرصت دیگری دست خواهد داد که محمد عباسی در جایگاه وزیر ورزش و جوانان برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده در این نشست همانطور که وعده کرده بار دیگر عزم لرستان کند و یا شرایط در این وزارتخانه مهم به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

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گزارش: فاطمه حسینی