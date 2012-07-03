  1. بین الملل
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

خاورمیانه
- نیروهای یمنی به معترضان بیکار شلیک کرده و یک نفر را شته و 11 نفر را مجروح کردند

- یک سرباز نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان کشته شد

- دستکم 7 نفر در انفجار بمبی در بیرون دانشگاه قندهار کشدته شدند

- رویترز گزارش داد: روز گذشته ۳۰۰ نفر از مردم سوریه از جمله ۸۵ سرباز به ترکیه پناهنده شدند.

- مقام های ارشد دولت و ارتش پاکستان امروز (سه شنبه) برای بررسی بازگشایی راه های تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان با یکدیگر تبادل نظر می کنند.
 
- نخست وزیر اسرائیل روز گذشته ایران را به برنامه ریزی برای حمله به منافع اسرائیل در کنیا متهم کرد.
 
-هواپیماهای جنگی ترکیه مخفی گاههای پ ک ک در شمال عراق را بمباران کردند.

 
آمریکا
- گروه انتخاباتی میت رامنی از سفر وی در این تابستان به اسرائیل خبر داد
 
- پنا نیتو رئیس جمهوری منتخب مکزیک با نتیجه ای ضعیف تر از حد انتظار برنده انتخابات شد
 
- رامنی اوباما را به "دروغهای شرورانه متهم کرد
 
سازمان های بین المللی

- ریچارد فالک گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطینی اسرائیلی را رژیمی آپارتاید نامید

-"ناوی پیلای" کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل از شورای امنیت خواست ماموریت ناظران در سوریه را تقویت کند.
 
- چهار نفر از کارکنان دادگاه بین المللی لاهه که ماه گذشته در لیبی بازداشت شده بودند،‌ روز دوشنبه آزاد شدند.
کد مطلب 1641002

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