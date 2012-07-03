عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- نیروهای یمنی به معترضان بیکار شلیک کرده و یک نفر را شته و 11 نفر را مجروح کردند

- یک سرباز نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان کشته شد

- دستکم 7 نفر در انفجار بمبی در بیرون دانشگاه قندهار کشدته شدند

- رویترز گزارش داد: روز گذشته ۳۰۰ نفر از مردم سوریه از جمله ۸۵ سرباز به ترکیه پناهنده شدند.

- مقام های ارشد دولت و ارتش پاکستان امروز (سه شنبه) برای بررسی بازگشایی راه های تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان با یکدیگر تبادل نظر می کنند.



- نخست وزیر اسرائیل روز گذشته ایران را به برنامه ریزی برای حمله به منافع اسرائیل در کنیا متهم کرد.



-هواپیماهای جنگی ترکیه مخفی گاههای پ ک ک در شمال عراق را بمباران کردند.



آمریکا

- گروه انتخاباتی میت رامنی از سفر وی در این تابستان به اسرائیل خبر داد



- پنا نیتو رئیس جمهوری منتخب مکزیک با نتیجه ای ضعیف تر از حد انتظار برنده انتخابات شد



- رامنی اوباما را به "دروغهای شرورانه متهم کرد

سازمان های بین المللی

- ریچارد فالک گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطینی اسرائیلی را رژیمی آپارتاید نامید

-"ناوی پیلای" کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل از شورای امنیت خواست ماموریت ناظران در سوریه را تقویت کند.



- چهار نفر از کارکنان دادگاه بین المللی لاهه که ماه گذشته در لیبی بازداشت شده بودند،‌ روز دوشنبه آزاد شدند.