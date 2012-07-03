امنیت اخلاقی و اجتماعی کشور امروز در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی سه‌شنبه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور 234 نماینده آغاز شد.

در ابتدای جلسه محمدحسین فرهنگی دستور کار جلسه امروز را قرائت کرد.

بر این اساس قرائت گزارش کمیسیون تحقیق در خصوص اعتبارنامه توکلی اوین دستور جلسه امروز است.

امروز همچنین با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی امنیت اجتماعی و اخلاقی بررسی می‌شود.

سومین دستور جلسه امروز انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.

در پایان جلسه امروز اعضای کمیسیون حمایت از تولید نیز انتخاب می‌شوند.

براساس این گزارش در جلسه دیروز کمیسیون تحقیق اعتبار نامه توکلی تایید شد.

رحمانی فضلی و رحیمی نماینده سابق مردم ملایر نیز در کمیسیون برنامه و بودجه به ترتیب به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دادستان این دیوان انتخاب شده بودند.