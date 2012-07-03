راز قتل هولناک زن جوان و 2 کودک خردسالش / کشف اجساد قربانیان در چاه

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر خرداد ماه امسال مردی با مراجعه به دادسرای قیر و کارزین در استان فارس با طرح شکایتی از ناپدید شدن مرموز همسر و دو فرزندش خبر داد.

او درشکایت خود به بازپرس پرونده گفت: دیروز صبح زمانی که به محل کارم می رفتم همسر و دو فرزند 6 و 9 ساله‌ام در خانه بودند اما عصر زمانی که برگشتم هیچ خبری از آنها نبود. به هر کجا که احتمال می‌دادم به آنجا رفته باشند سر زدم اما کسی از اعضای خانواده‌ام خبری نداشت. با طولانی شدن غیبت آنها تصمیم به طرح شکایت گرفتم.همسرم عادت نداشت بدون اطلاع من جایی برود و مطمئن هستم حادثه ای تلخ برای او و فرزندانم رخ داده است.

در ادامه با توجه به حساسیت ماجرا پرونده در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت که تیم جنایی با بررسی های خود دریافتند شاکی هیچ اختلافی با همسرش نداشته و احتمال قهر زن جوان و ترک خانه از سوی او کمرنگ است. بررسی ها در این زمینه ادامه داشت تا اینکه هفته گذشته مردی با مراجعه به ماموران گفت : مدتی است از چاهی در حاشیه شهر بوی تعفن به مشام می رسید. برای بررسی ماجرا به داخل چاه رفته و با اجساد یک زن و دو کودک روبرو شدم.

پس از اطلاع تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شده و با کمک امدادگران آتش نشانی اجساد را بیرون کشیدند. بررسی ها نشان داد قربانیان زن جوان و دختر شش و پسر 9 ساله شان هستند که دو هفته قبل ناپدید شده بودند.با گذشته چند روز از مرگ شناسایی علت اصلی مرگ مشخص نبود اما پزشکان پس از بررسی های مقدماتی علت مرگ را اصابت ضربه های سخت به سر قربانیان اعلام کردند.

تیم جنایی در ادامه بررسی‌های خود به دو نفر در این رابطه مشکوک و آنها را دستگیر کردند که متهمان در بازجویی‌ها ی اولیه به ارتکاب این جنایت اعتراف کرده و گفتند : به خاطر اختلافات قدیمی با زن جوان او را سوار خودرو کرده و پس از قتل او و فرزندانش اجساد را به داخل چاه انداختیم.

هم اکنون تحقیقات از متهمان در اداره آگاهی استان فارس ادامه دارد.