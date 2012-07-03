ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تهیه یک بسته اقتصادی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور با همکاری کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی است.

وی، موارد مختلفی مانند"جلوگیری از تزریق نقدینگی به بازار"،"جمع آوری نقدینگی از بازار"، "ارائه راهکارهای کاهش قیمت کالاهای اساسی خانوار" و "ساماندهی وضعیت معیشتی مردم" را از جمله موضوعات تشکیل دهنده این بسته اقتصادی اعلام کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در این بسته اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، "تعیین نرخ ارز" است، گفت: پیشنهاد اعضای کمیسیون در این بسته اقتصادی سه نرخی شدن ارز است.

وی اضافه کرد: براین اساس، کالاها را به 3 دسته "کالاهای اساسی"،"کالاهای واسطه ای" و "کالاهای لوکس" تقسیم بندی کرده ایم به طوریکه برای واردات کالاهای اساسی نرخ مرجع 1226 تومان را درنظر گرفته ایم و برای سایرکالاها نرخ‌های دیگری را که هنوز به تصویب نرسیده است.

فتحی پور اضافه کرد: کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ، کالاهای واسطه ای مثل تجهیزات و ماشین آلات کارخانه ها و کالاهای لوکس هم مثل برخی خودروها هستند.

وی، قیمت برخی از کالاهای لوکس را مورد اشاره قرار داد و افزود: به عنوان مثال، اگر نرخ ارز برای واردات لوکس 5000 تومان در نظر گرفته شود، هیچ اهمیتی ندارد، چون اولویت ما فراهم آوردن رفاه و تامین معیشت مردم است نه واردات کالاهای لوکس.