حسن واحدی عضو هیات مدیره و سخنگوی باشگاه مس کرمان در خصوص تغییرات صورت گرفته در مدیریت موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: جابجایی صورت گرفته در مدیریت موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران هیچ تغییری در ساختار باشگاه مس کرمان ایجاد نخواهد کرد.

وی در همین خصوص افزود: عبدالرضا داوری با نظر غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقاء درجه پیدا کرده و به عنوان یکی از مدیران ارشد این وزارتخانه منصوب شده‌اند و باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان مانند گذشته از تجربیات و راهکارهای وی استفاده خواهد کرد.

سخنگوی باشگاه مس کرمان تاکید کرد: درحال حاضر محمد اسفندیاری که در گذشته به عنوان قائم مقام عبدالرضا داوری در موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران بود و به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی حضوری فعال داشت، به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران فعالیت خواهد کرد.

وی تصریح کرد:‌ بنابراین از این پس کلیه احکام هیات مدیره باشگاه زیر نظر وی صادر می‌شود ضمن اینکه اعضای هیات مدیره نیز بدون هیچگونه تغییری به فعالیت خود در باشگاه مس کرمان ادامه می‌دهند.

عضو هیات مدیره باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط نزدیکی که بین داوری و اسفندیاری وجود داشته و رئیس جدید هیات مدیره باشگاه در جریان همه امور قرار دارد تغییری در ساختار مدیریتی و اعضای هیات مدیره باشگاه مس کرمان ایجاد نخواهد شد.