قیمت نفت بار دیگر افزایش یافت/ دوعامل مهم افزایش فعلی قیمت طلای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امروز سه شنبه همزمان با آغاز تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، قیمت نفت برنت دریای شمال به بیش از 98 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت در ساعات نخستین امروز 98.13 دلار در هر بشکه معامله شد که که نسبت به قیمت قبلی 79 سنت افزایش نشان می دهد.همچنین قیمت نفت خام آمریکا نیز با 50 سنت افزایش به 84.25 دلار در هر بشکه رسید.

"بن لبرون" تحلیلگر مسائل بازار نفت در سیدنی استرالیا در این باره و تاثیر تحریمهای ایران بر بازار آشفته نفت، گفت: ایران همیشه یک فاکتور بوده و این کشور پتانسیل تاثیر گذاری عمیق بر قیمت ها در بازار را دارد.

یک تحلیگر دیگر از گروه "گلدمن شاخص" در این باره می گوید: در حالی که رشد اقتصاد جهانی منفی است، ما شاهد افزایش تقاضا برای نفت هستیم و این مسئله سبب رشد ظرفیت تولید خواهد شد.

رویترز ضمن اشاره به دلایل افزایش قیمت نفت علاوه بر تحریم نفتی ایران به احتمال اقدامات تقابلی ایران با این تحریم‌ها در تنگه هرمز نیز اشاره می کند.

همچنین اعتصابات بخش صنعت نفت در نروژ از دیگر دلایل افزایش بهای نفت از دیدگاه این خبرگزاری عنوان شده است.