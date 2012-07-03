387 خرده فروش مواد مخدر و معتاد در زنجان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی شرفی افزود: در راستای استمرار برخورد با خرده فروشان و معتادان پرخطر به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر طرح ویژه ای در سطح استان با حضور تمام کارکنان انتظامی استان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این طرح پس از کار اطلاعاتی صورت گرفته در یک عملیات منسجم پلیس موفق به دستگیری 387 خرده فروش و معتاد به مواد مخدر شد که از این تعداد 134 معتاد به کمپ های ترک اعتیاد، 23 نفر خرده فروش به مراجع قضائی معرفی و 230 معتاد پر خطر پس از برگزاری کلاس توجیهی و برشمردن آسیب های ناشی از مواد مخدر با اخذ تعهد آزاد شدند.

شرفی با بیان اینکه با اقدامات پلیس در سال گذشته 33 باند فعال در سطح استان متلاشی و بیش از یک تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است گفت: پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ با تمام توان وارد شده و در این راه شهدای زیادی را تقدیم کرده است ولی مبارزه با این معضل عزم ملی و بسیج عمومی را می طلبد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه پلیس آمادگی کامل دارد در صورت وجود محلی برای نگهداری معتادان پر خطر اقدام به جمع آوری آنان از سطح استان در کمترین زمان ممکن کند، گفت: پدیده شوم مواد مخدر یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمن در مقابله با پیشرفت های جوانان این مرز و بوم است.

شرفی تاکید کرد: مواد مخدر امنیت و سلامت جامعه را تهدید می کند و عمق این معضل و تخریب آن به حدی است که کم توجهی به آن می تواند سلامت جامعه را به مخاطره اندازد.

وی اظهار داشت: جوانان و مغزهای متفکر کشور در تیر رس این پدیده شوم قرار دارند و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.