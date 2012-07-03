موردی که موجب خدشه به اعتبارنامه توکلی شود در اعتراضات وجود ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درجلسه علنی روز سه شنبه مجلس عبدالرضا عزیزی، سخنگوی کمیسیون تحقیق گزارش این کمیسیون مبنی بر تایید اعتبارنامه احمد توکلی منتخب حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را قرائت کرد.

براساس این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس از الله‌یارملکشاهی رئیس این کمیسیون خواست تا اگر صحبتی درباره اعتبارنامه احمد توکلی دارد، بیان کند. بر این اساس ملکشاهی پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی اظهار داشت: کمیسیون تحقیق مجموعا یازده پرونده را مورد رسیدگی قرار داد که گزارش آخرین مورد آن مربوط به پرونده آقای توکلی است.

وی گفت: به دنبال اعتراض آقای توکلی که برخی اعتبارنامه ها، چند نماینده نیز به اعتبارنامه ایشان اعتراض کردند.

ملکشاهی، موسوی نژاد نماینده دشستان، ایران پور نماینده مبارکه و حسینی نماینده قصرشیرین را سه نماینده ای خواند که نسبت به اعتبارنامه توکلی اعتراض کردند.

وی گفت: پرونده اعتبارنامه آقای توکلی ابتدا در شعبه مربوطه رسیدگی و تایید شد، اما هنگام مطرح شدن در صحن مجلس معترضان بر اعتراض خود باقی ماندند و پرونده به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

ملکشاهی گفت: کمیسیون تحقیق حدود یکماه تحقیق گسترده پیرامون اعتبارنامه آقای توکلی را شروع کرد به طوری که از جمله از برخی مراجع رسمی از جمله وزارت آموزش عالی و شورای نگهبان استعلام شد.

رئیس کمیسیون تحقیق خاطر نشان کرد: آنچه در ارتباط با آقای توکلی مطرح است تشکیک در مدرک تحصیلی وی، زمینی که مدرسه در آن احداث شده و سوم استفاده از ارز متاهلی به جای ارز مجردی در خارج از کشور است.

وی گفت: درباره مدرک تحصیلی از وزارت علوم استعلام شد که با توضیحات کافی که دادند مشخص شد که آقای توکلی برای ادامه تحصیل به انگلستان اعزام می شود و در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کند در آنجا گروه های کارشناسی تطبیق می کنند که در سطح دکترا نیز ایشان تحصیل کنند بنابراین مدرک دکترای ایشان به عنوان دکترای پژوهشی در ایران مورد قبول واقع شده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با موضوع زمین نیز بررسی کردیم تحت عنوان احداث مدرسه این موضوع پیگیری شده است و ایشان هیچگونه مالکیتی در این زمینه ندارند و موضوع عمومی است و مردم از آن استفاده می کنند.

رئیس کمیسیون تحقیق ادامه داد: در خصوص ارز تحصیلی نیز شورای نگهبان پاسخ استعلامی که داد به این صورت بود که این مورد در شورای نگهبان بررسی شده و نیاز به پیگیری کمیسیون تحقیق نداشت.

ملکشاهی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پرونده ایشان در شعبه مربوطه تایید و در کمیسیون تحقیق هم به تایید رسیده است این موضوع قابل طرح در مجلس نیست آنچه ما به آن رسیده ایم این است که موردی که موجب خدشه به اعتبارنامه آقای توکلی شود، وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از صحبت های ملکشاهی موسوی نژاد یکی از معترضان پشت تریبون قرار گرفت و درباره اعتبارنامه توکلی صحبت کرد که گزارش آن متعاقبا منتشر می شود.

