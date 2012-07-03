به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مرحله گروهی سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در کویت جریان دارد، روز دوشنبه با برگزاری چهار بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های آل اسپورت لبنان، ناگویا اوشنز ژاپن، گیتی پسند ایران و یرموک کویت مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند.

در روزی که تیم گیتی پسند اصفهان جشنواره‌ای از گل به راه انداخت و با هفت گل الریان قطر را در هم کوبید، تیم ناگویا اوشنز ژاپن، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات شکست 5 بر 2 را به تیم جی اچ بانک تایلند تحمیل کرد و به جریان مسابقات بازگشت. این تیم در نخستین بازی خود مغلوب آردوس ازبکستان شده بود.

روز دوشنبه همچنین تیم آل اسپورت لبنان نتیجه‌ای جالب توجه کسب کرد و با نتیجه 6 بر 2 از سد آردوس ازبکستان گذشت که مسابقات را با پیروزی مقابل ناگویا اوشنز ژاپن آغاز کرده بود.

- نتایج دیدارهای روز دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الریان قطر صفر - گیتی پسند ایران 7

گل‌ها: حمیدرضا یوسفی و افشین کاظمی (هر کدام 2 گل)، احمد اسماعیل‌پور، سعید تقی‌زاده و سجاد بندی سعدی

* تایسون نام ویتنام صفر - یرموک کویت 6

جدول رده بندی:

1- گیتی پسند ایران 6 امتیاز، 2- الریان 3 امتیاز، 3- یرموک کویت 3 امتیاز، 4- تایسون نام ویتنام بدون امتیاز

گروه B:

* آردوس ازبکستان 2 - آل اسپورت لبنان 6

* جی اچ بانک تایلند 2 - ناگویا اوشنز ژاپن 5

جدول رده بندی:

1- آل اسپورت لبنان 4 امتیاز، 2- آردوس ازبکستان 3 امتیاز، 3- ناگویا اوشنز ژاپن 3 امتیاز، 4- جی اچ بانک تایلند یک امتیاز

- مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای زیر به اتمام می‌رسد:

سه شنبه - 13/4/91

گروه B:

* ناگویا اوشنز ژاپن - آل اسپورت لبنان، ساعت 17:30 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت

* جی اچ بانک تایلند - آردوس ازبکستان، ساعت 17:30 به وقت تهران، ورزشگاه العربی کویت

گروه A:

* یرموک کویت - گیتی پسند ایران، ساعت 21 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت

* تایسون نام ویتنام - الریان قطر، ساعت 21 به وقت تهران، ورزشگاه العربی کویت