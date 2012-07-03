  1. بین الملل
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۳

لیبی از موریتانی خواست السنوسی را تحویل دهد

لیبی از موریتانی خواست السنوسی را تحویل دهد

رئیس شورای انتقالی لیبی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری موریتانی از این کشور خواست که رئیس سرویس اطلاعاتی قذافی را به این کشور تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی در تماس تلفنی با "محمد ولد عبدالعزیز" رئیس جمهوری موریتانی از وی خواست که "عبدالله السنوسی" رئیس سرویس اطلاعاتی معمر قذافی را به لیبی تحویل دهد.

یک منبع دیپلماتیک ضمن اعلام این خبر افزود: این تماس ازجانب عبدالجلیل بوده است و رئیس شورای انتقالی عبدالله السنوسی را عنصر مهمی دانسته است.

شایان ذکر است عبدالله السنوسی یکی از نزدیک ترین افراد به قذافی دیکتاتور معدوم لیبی و عامل سرکوب انقلابیون بوده است که مارس گذشته هنگام ورود به فرودگاه نواکشوت پایتخت موریتانی دستگیر شد.

کد مطلب 1641034

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